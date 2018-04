Martedì 24 Aprile 2018, 11:49

Da Sepino (Campobasso) a Sassinoro (Benevento), lungo la Statale 87, per protestare contro l'autorizzazione della Regione Campania alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti umidi per 22 mila tonnellate nell'area Pip di Sassinoro, al confine con il Molise. Alla manifestazione organizzata dalla Rete dei Comitati ambientali del Molise, hanno aderito anche rappresentanti delle istituzioni di Campobasso e Benevento e sindacalisti. Il 28 aprile, alle 15, ci sarà il raduno di autoveicoli, trattori e cittadini che in corteo raggiungeranno l'area Pip di Sassinoro dove è in programma un'assemblea pubblica.