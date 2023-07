Cosa fare a Benevento: si comincia con le streghe di 11 compagnie di danza

STRUSCIO DI STREGHE

Una manifestazione nuova è in programma dal 7 al 9 luglio a Benevento, che comprende numerosi laboratori di danza, incentrati su corpo, mente ed anima… con sorprendenti coreografie sul tema della janara, realizzate da ben 11 compagnie di danza. Il momento clou dell’evento è sicuramente l’appuntamento del 9 luglio al Teatro Romano per la serata della premiazione finale, in cui una giuria di esperti, composta da Clotilde Vayer, direttrice del corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli e Raffaele Paganini, già primo ballerino del teatro dell’opera di Roma insieme a Maged Mohamed, coreografo della Bayerische Staatsoper, giudicherà non solo la migliore performance ma anche le acconciature, gli abiti di scena e le musiche utilizzate per interpretare la donna - strega.

CARUSO SPORT VILLAGE

Torna una manifestazione estiva molto amata dagli sportivi: in centro a Benevento, piazza Risorgimento si trasformerà in una cittadella dello sport con 3 campi da beach, laser tag, street basket, calcio in gabbia ed area baby (con 4 gonfiabili), dal 7 al 12 luglio. Inoltre, per i più coraggiosi, Caruso Sport Village offre dal 7 al 9 luglio anche la possibilità di sperimentare il bungee jumping, attrattiva dislocata nell’area mercatale di fronte piazza Risorgimento. Oltre allo sport, spazio alla musica e all’intrattenimento grazie alla partnership con Radio Company, con dj set ogni sera ed esibizioni di artisti come Gabriele Esposito, Ciccio Merolla, Plug e Yung Snapp e il grande concerto finale il 16 luglio di Clementino.

RITMO DI CONTRABBANDO PER UNA INTERPRETAZIONE DEL SABBA

Nuovo laboratorio per bambini nella sala didattica di "Janua. Museo delle Streghe Benevento" nel pomeriggio dell'8 luglio, alle 17. Trattasi di una simpatica attività complementare al progetto "C'era una volta… alle origini de mito" per la valorizzazione del patrimonio culturale. Sono invitati a partecipare i bambini dai 6 ai 10 anni, che potranno cimentarsi di attività di danza e pittura per divertirsi imparando, con prenotazione whtasapp al numero 3497451656.

MOTOGIRO COLLE E DINTORNI

I bikers di Benevento e dintorni possono ritrovarsi domenica mattina per l'evento organizzato dalla pro loco di Colle Sannita, in collaborazione con il Comune e la Colonia di Decorata, giunta alla quinta edizione. Al motogiro Colle e dintorni possono partecipare tutte le categorie di moto. Il ritrovo per l'iscrizione prima della passeggiata su due ruote è previsto per le 10.45 nella centrale piazza Giuseppe Flora di Colle Sannita, dove il parroco Don Sergio Rossetti benedirà tutte le moto.

Il percorso previsto è di circa 80 chilometri e sarà effettuato in tre ore.

STEFANO BOLLANI IN CONCERTO

Il 10 luglio partono le serate musicali del cartellone Ofb Summer 2023 organizzate nel teatro romano di Benevento. Si comincia alla grande con un evento organizzato dal Bct Music Festival che prevede il concerto di Stefano Bollani in "Rapsodia in blu" diretto da Nicolò Jacopo Suppa, dell’orchestra filarmonica di Benevento.

