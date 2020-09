Covid-19, morto 56enne di Torrecuso

BENEVENTO - È morto stamattina l'esercente 56enne di Torrecuso ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Rummo per Covid-19. È il secondo decesso nel Sannio dall'inizio della seconda ondata della pandemia, dopo quello della mamma 87enne, avvenuta il due settembre. Le sue condizioni, che avevano richiesto il ricovero in ospedale, si erano aggravate negli ultimi giorni fino a causarne il decesso. Si tratta della 19esima vittima dei residenti nel Sannio dall'inizio della pandemia e della 25esima, se si contano i pazienti in degenza presso l'azienda ospedaliera San Pio residenti in altre province. © RIPRODUZIONE RISERVATA