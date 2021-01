Covid, torna l’incubo decessi: quattro in un solo giorno

BENEVENTO - Ritorna l’incubo decessi al Rummo. Sono quattro in un solo giorno le morti registrate in un momento in cui la curva pandemica e i ricoveri in sensibile calo lasciavano sperare che l’avanzata del Covid fosse ormai stata bloccata. Tra le quattro persone che hanno perso la battaglia contro il virus, anche il padre 84enne del sindaco di Bucciano, Domenico Matera, anch’egli positivo al Covid, attualmente in isolamento domiciliare e in via di guarigione, dopo aver affrontato la malattia. Al padre del sindaco si aggiungono una 86enne di Benevento, un 81enne di Cusano Mutri e un 67enne di Saviano, nel Napoletano.

