Continua l’attività vaccinale dell’Asl, in attesa che la situazione si normalizzi e che l’azienda che produce il vaccino Pfizer garantisca le necessarie dosi per completare l’operazione. Della nuova consegna effettuata lunedì, l’Asl può contare su 97 fiale, custodite dal Rummo, da cui si possono ricavare 582 dosi vaccinali che, probabilmente, consentiranno di dare seguito all’operazione vaccinale fino alla fine della settimana in corso. Poi sarà necessario attendere la prossima consegna che avverrà tra lunedì e martedì che, però, dovrebbe arrivare ancora dimezzata.

