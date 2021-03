Vaccini, ripresa con più postazioni

BENEVENTO - La campagna vaccinale proseguirà senza criticità nei prossimi giorni, dopo il parere positivo dell’Ema sul vaccino AstraZeneca. È quanto è emerso dall’incontro in videoconferenza tra il prefetto Carlo Torlontano e le autorità sanitarie del territorio. L’Asl ha già avviato le interlocuzioni con la Cri per predisporre nel capoluogo centri vaccinali con oltre 10 postazioni, da collocare in punti strategici della città per la vaccinazione degli over 70. Dunque, si riparte con le somministrazioni di AstraZeneca, completando, nell’arco di qualche giorno, il personale scolastico e delle forze dell’ordine rimasto indietro, per poi passare agli over 70. Invece, per quanto riguarda le inoculazioni di Pfizer, si sta procedendo con la somministrazione dei richiami in via Minghetti. Ieri sono stati fatti 140 richiami e inoculate 4 prime dosi agli ultraottantenni in elenco.

