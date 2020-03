Sono cinque in tutto i pazienti ricoverati all'ospedale Rummo per coronavirus: i due pazienti irpini, (l'uomo di Ariano e la veterinaria 43enne di Savignano Irpino); l'infermiere 57enne di Solopaca in servizio presso la centrale operativa del 118, la grafica 26enne di San Salvatore Telesino, in fase di dimissione e un uomo di Torre del Greco. Altre 16 persone, per le quali si attende il risultato dei tamponi, sono ricoverate in osservazione per sospetto Covid-19.



Mentre, dei 126 tamponi effettuati al personale sanitario del Rummo, che aveva avuto contatti con il paziente di Ariano Irpino ne sono stati analizzati 50 e uno solo, relativo a un medico di Mirabella Eclano, in quarantena presso la sua abitazione, è risultato positivo. Sono negativi i tamponi effettuati sul 74enne di Sassinoro e sul 59enne di Sant'Agata de' Goti, che nei giorni scorsi erano stati ricoverati con i sintomi del Covid-19, mentre si attende l'esito del tampone per la dottoressa 39enne di Telese Terme, residente a Benevento, in servizio al Rummo, ricoverata per una polmonite sospetta. Buone le condizioni del militare 22enne di Guardia Sanframondi e del medico 38enne di Sant'Agata de' Goti, comune in cui, per quanto dichiarato ieri sera in un video dalla sindaca Giovannina Piccoli c'è un altro sospetto. «Nuovo caso sospetto dice per cui abbiamo approntato l'ordinanza per mettere in quarantena il nucleo familiare».



«Abbiamo attivato il percorso dedicato ai pazienti con Covid19 dice il digì Mario Ferrante al secondo piano del padiglione Santa Teresa della Croce, con sei posti per la rianimazione, 7 per malattie infettive e 6 per pneumologia. Ci stiamo organizzando per trasformare una sala operatoria in una postazione con 5 o 6 posti di rianimazione, abbiamo immesso in servizio 3 medici dell'emergenza, 2 pneumologi e 23 operatori sociosanitari, procederemo con il reclutamento di di 5 medici di medicina interna e di pronto soccorso e di 2 neurologi. Quotidianamente effettuiamo la sanificazione delle zone critiche con il robot a raggi ultravioletti». Un incremento si è avuto per le donazioni di sangue. Il Rummo ha superato quota 300, con 113 donazioni nel lasso di tempo compreso tra il 2 e l'8 marzo, alle quali si aggiungono le 193 della settimana appena trascorsa. Anche l'Asl è impegnata su più fronti. «Abbiamo messo in atto tutte le procedure indicate dal Ministero dice il direttore generle dell'Asl Gennaro Volpe sia per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, che per quel che concerne l'organizzazione delle strutture dipartimentali, e inoltre, abbiamo distribuito i dispositivi di protezione a tutti, cedendo una parte dei presidi anche ai medici di Medicina generale e alle Misericordie. Stiamo svolgendo un enorme lavoro di sorveglianza in sinergia con i sindaci dei 78 comuni del Sannio. I nostri operatori lavorano fino a 16 ore al giorno, e svolgono un'attività capillare di monitoraggio costante del territorio».



Nella giornata di ieri, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli ha inviato una nota al dirigente responsabile del 118 dell'Asl Ciriaco Pedicini e agli operatori del Psaut di San Bartolomeo in Galdo, in cui chiede ai due operatori del 118 locale, che avevano avuto contatti con l'infermiere di Solopaca positivo al coronavirus, di adottare le precauzioni necessarie, di monitorare le loro condizioni di salute e di riferirgli direttamente ogni evoluzione del caso. «Una precauzione scrive il sindaco derivante dalle mie perplessità sulla necessità di effettuare la quarantena, che il dottore Pedicini ha spiegato non essere necessaria».



La confederazione Cub Benevento invia una nota a tutti i massimi esponenti sanitari statali e regionali, in cui scrive: «La centrale operativa del 118 continua a mandare gli operatori a eseguire interventi su pazienti con febbre e tosse, dichiarandoli come casi non a rischio Covid-19, mettendo in pericolo il personale sanitario e l'incolumità dei cittadini». Al Fatebenefratelli sono partite le sessioni di consulenza psicologica, curate da Maria Giuseppina Colatruglio, responsabile del servizio di Psicologia, destinate agli operatori sanitari. E i consiglieri di Forza Italia del Comune di Benevento hanno chiesto a Mastella di riservare un albergo per i sanitari che lavorano in città e che risiedono altrove.