Si è fermata, almeno per un giorno, l'escalation dei decessi per Covid al Rummo, insieme a quella dei ricoveri, mentre si registrano tre nuove dimissioni e 33 guarigioni tra i positivi in isolamento domiciliare. Sono, comunque, 59 le persone che trascorreranno il Natale nell'area Covid dell'ospedale, lontane dalle famiglie, totalmente isolate dal resto del mondo, nell'immenso reparto di Medicina interna in cui ci sono ancora 24 letti occupati, oppure nelle altre aree, in cui sono ricoverati i pazienti con una sintomatologia più importante. Dei 505 tamponi processati ieri, 19 sono risultati positivi. Sono invece 27 i nuovi contagi accertati dall'Asl su 607 tamponi analizzati e 33 i guariti.

È pieno anche il piccolo reparto allestito per l'emergenza pandemica al Fatebenefratelli. Attualmente sono tutti occupati i 16 posti letto nella disponibilità della struttura che, negli ultimi giorni, ha provveduto a potenziarli di alcune unità perché, come è stato spiegato dalla direzione strategica, l'ospedale è parte integrante del contesto sociale che lo circonda e, per questo, non è indenne dal contagio che colpisce anche medici e infermieri, sottoposti ai controlli con cadenza settimanale e isolati subito in caso di positività. Da qualche giorno sono stati sospesi i trattamenti di chemioterapia ai pazienti oncologici che saranno ripristinati immediatamente dopo il weekend. Insomma, una situazione di difficoltà transitoria, quella che sta vivendo la struttura ospedaliera, determinata sia dall'aumento dei casi al suo interno che da altri fattori concomitanti quali, per esempio, il rispetto del diritto alle ferie del personale.

Questo è un Natale di attesa perché si aspetta con ansia la possibilità di potersi vaccinare per sconfiggere definitivamente questa terribile pandemia, per ritornare alla normalità, alle piccole abitudini ormai dimenticate. A lanciare un segnale di speranza, dopo tanta sofferenza e desolazione che traspare dalle immagini delle corsie stracolme, è proprio il manager dell'azienda ospedaliera «San Pio» Mario Ferrante. «Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel dice rappresentata dall'inizio di una campagna vaccinale unica nella storia che segna la svolta e indirizza verso la sconfitta di un virus che troppi dolori e lutti ha inflitto all'umanità. Noi, come sempre, siamo pronti alla lotta». Infatti, un primo assaggio della più ampia campagna vaccinale che avrà inizio a gennaio ci sarà il 27 dicembre nel corso del «V-day», in cui saranno somministrate 100 dosi di vaccino Pfizer BionTech agli operatori sanitari dell'area Covid. Il trasporto sarà fatto dai militari dell'Esercito che lo prenderanno in consegna allo Spallanzani di Roma nelle borse termiche confezionate per non interrompere la catena del freddo, e lo recapiteranno alle sette aziende ospedaliere del territorio regionale scelte sulla base delle prestazioni effettuate nel corso dell'emergenza Covid. A metà gennaio, a meno che non si decida di anticipare i tempi, nel Sannio arriveranno altre 8000 dosi di Pfizer destinate al personale di tutte le strutture sanitarie del territorio e agli anziani delle residenze sanitarie. Il secondo tipo di vaccino che dovrebbe arrivare subito dopo è il Moderna che dovrebbe essere consegnato già a febbraio, cui seguiranno, AstraZeneca, Sanofi, Johnson&Johnson e Curevac. Una vasta gamma di vaccini che si differenziano tra di loro in alcuni dettagli. Per questo, saranno chiamati in causa i medici di famiglia, già allertati dall'Asl, che avranno il compito di di scegliere il vaccino più adatto allo stato di salute, alle comorbilità e alle caratteristiche dei loro pazienti per ridurre al minimo qualsiasi possibilità di reazione avversa al farmaco. Per la fine dell'estate la «missione vaccini» dovrebbe essere compiuta ma non è escluso che già in primavera si possa entrare in una zona di protezione, per effetto delle vaccinazioni fatte a medici, infermieri, operatori sanitari e persone anziane.

Il sindaco Mastella, aderendo alla richiesta pervenuta dall'Ordine dei Medici, ha dato mandato al dirigente del settore Affari generali di provvedere all'acquisto di altri 1.000 saturimetri da distribuire ai cittadini beneventani meno abbienti. I saturimetri, che potranno essere richiesti anche direttamente all'Urp oltre che attraverso i medici di base. I saturimetri saranno a disposizione degli anziani che hanno superato i 70 anni di età e di chi, a prescindere dall'età, ha patologie a carico dell'apparato respiratorio.

