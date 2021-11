«Covid, bambini a casa ai primi colpi di tosse, a scuola dopo i tamponi»

Contagi ancora in crescita con 57 nuovi positivi in provincia emersi solo nella giornata di ieri e 155 nelle ultime 72 ore. La nuova ondata di casi Covid comincia a destare qualche preoccupazione in più rispetto ai numeri registrati nei giorni scorsi perché il virus ha ripreso la sua corsa, nonostante l'elevata percentuale di vaccinati sull'intero territorio. Rimane, invece, stazionario il numero dei positivi emersi in due dei tre comuni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati