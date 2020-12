Altre tre decessi nel Sannio. Ma meno positivi e ricoveri nel Sannio. A perdere la battaglia con il virus un 90enne di Limatola, morto in casa, una 61enne di San Marco Evangelista (Caserta) e un 89enne di Pesco Sannita, deceduti al Rummo. Un altro duro colpo per il piccolo centro sannita, dove nell'arco di 72 ore sono stati registrati cinque lutti, nonostante, fino a pochi giorni fa, non ci fossero così tanti contagi da far prevedere una situazione del genere. Limatola, invece, piange la prima vittima del Covid: il 90enne era risultato positivo al tampone eseguito dall'Asl a domicilio, in seguito a una visita fatta per altri motivi. Il pensionato era allettato da tempo a causa di una patologia grave. «Sono vicino alla famiglia dice il sindaco Domenico Parisi - ed esprimo costernazione per la scomparsa del nostro concittadino, interpretando il pensiero dell'intera comunità. È doloroso dover constatare di non poter porgere l'ultimo saluto a una persona che apparteneva alla cerchia ristretta dei saggi del paese perché le norme di contrasto al Covid ce lo impediscono». Sono saliti a 132 i morti per Covid dall'inizio della pandemia, 106 da agosto (78 i sanniti). Diminuisce, però, il numero dei ricoveri al Rummo, dove sono 92 i positivi in degenza, 83 dei quali sanniti, mentre si registrano altre tre guarigioni. Dai 402 tamponi processati sono emerse 31 positività. Sono 2524 i positivi censiti dall'Asl, di cui 39 nelle ultime 24 ore contro 46 guariti per un totale di 1219.

Il numero dei contagi sta calando sensibilmente, segno evidente che ci stiamo avviando verso la fine della seconda ondata della pandemia, come confermato dal digì dell'Asl Gennaro Volpe. «La seconda ondata dice è in fase calante ma il timore che si possa verificare una terza ondata è sempre in agguato. Nel corso delle feste natalizie dobbiamo stare molto attenti perché rimanere in ambienti chiusi per molte ore con i familiari può far aumentare la circolazione del virus e trasformarsi in un pericolo. Invito tutti a utilizzare le mascherine anche in casa per evitare di ripiombare nell'incubo di una nuova recrudescenza della malattia subito dopo le feste».

Nelle ultime ore, la clinica «Villa Margherita» è stata autorizzata dalla Regione a ospitare 15 pazienti di media intensità di cura. «Stiamo gestendo questa seconda ondata del Covid19 chiariscono dalla direzione sanitaria avvalendoci di una preparazione messa a punto nel periodo di drastico calo dei contagi, nel corso del quale abbiamo pianificato un preciso e attento programma di difesa dal virus. La struttura è idonea per assistere 74 malati affetti dal Covid ed è stata autorizzata a ricevere 15 pazienti di media intensità di cura». Inoltre, si legge nella nota, per ottimizzare l'assistenza e garantire la sicurezza dei dipendenti negli ambienti di lavoro, la dirigenza ha messo in atto azioni di adeguamento strutturale e organizzativo. Il percorso Covid è stato separato da quello riabilitativo per dare continuità in tutta sicurezza anche a questo tipo di attività mentre tutte le camere di degenza sono state dotate di un sistema di video e audio sorveglianza, con la possibilità di interazione tra i pazienti e il personale sanitario per consentirne il monitoraggio costante e stabilire un contatto con le psicologhe del centro. Il personale che non ha accesso alle aree Covid sarà sottoposto a tampone rapido antigenico ogni 15 giorni, mentre quello addetto ai reparti Covid sarà testato con cadenza settimanale e sottoposto al tampone molecolare in caso di necessità.



Intanto, ieri l'Unità di crisi della Regione ha disposto il blocco dei ricoveri per trasferimento dagli ospedali di pazienti Covid a bassa intensità di cura. «Ne consegue si legge nella nota a firma del digì per la Tutela della salute e del coordinatore dell'Unità di crisi che da venerdì 4 (ieri, ndr), per i posti letto di bassa intensità di cura non potrà più essere corrisposta la funzione assistenziale, nemmeno a titolo di acconto e salvo conguaglio». Una doccia gelata per i centri accreditati che si erano attrezzati per l'accoglienza dei pazienti Covid, ai quali, a parziale ristoro, è stata annunciata la riattivazione delle attività di elezione. «L'evoluzione del fenomeno pandemico e le complessive valutazioni si legge nel documento in ordine all'organizzazione complessiva dell'offerta sanitaria, stanno convergendo verso lo studio di un calendario per la progressiva riapertura delle attività di elezione e di specialistica ambulatoriale, al momento sospese».

