Covid a Benevento, impennata di casi e altre tre vittime

Riprenderà stamattina in via Minghetti, e non in piazza Guerrazzi, l'operazione vaccinale destinata al personale scolastico che non ha ancora ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Si tratta di un centinaio di persone che sono rimaste indietro e che dovranno recuperare tra oggi e domani il tempo perduto, prima della conclusione della campagna per le due categorie in fase di vaccinazione, prevista per martedì. Tuttavia, ieri mattina, in seguito a un errore del sistema informatico, che ha generato alcune convocazioni con una data sbagliata, un ristretto gruppetto di insegnanti si è ritrovato in piazza Guerrazzi per sottoporsi al vaccino ma la struttura era chiusa. Non si sono, invece, determinate defezioni significative da parte del personale delle forze dell'ordine che si è presentato in base alla convocazione nel centro vaccinale di via Minghetti. Intanto, nonostante la grande attenzione dei vaccinatori nel centellinare le dosi, a fine giornata si arriva sempre con qualche dose avanzata che non si sa a chi somministrare. È a questo punto che scatta la fase delle «telefonate dell'ultima ora» per trovare qualcuno che appartenga alla categoria delle fasce da vaccinare che sia disposto a presentarsi al centro di riferimento nell'immediato. Secondo i vaccinatori, sarebbe opportuno creare una lista delle riserve per poter procedere in modo programmato al reclutamento di persone da vaccinare. Tanto più che c'è un provvedimento del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che stabilisce che le dosi di vaccino non conservabili siano somministrate a soggetti disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale per ottimizzarne l'impiego ed evitare sprechi.



L'appello a vaccinarsi e a accettare con fiducia e serenità le rassicurazioni delle autorità sanitarie riguardo all'AstraZeneca arriva dal sindaco Clemente Mastella. «Il vaccino dice è da considerare come la cintura di sicurezza in auto perché preserva dalla possibilità di andare incontro a gravi conseguenze in caso di incidente. È necessario impegnarsi al massimo per dare priorità agli anziani e ai fragili che hanno molta più probabilità di non superare la malattia. Invece, vaccinarsi significa proprio preservare se stessi e le persone care, riducendo drasticamente l'indice di mortalità e i ricoveri in ospedale. Facciamo quanto è nelle nostre possibilità per scongiurare il rischio di una quarta ondata della pandemia».

Sono 65 i nuovi positivi censiti dall'Asl su 681 tamponi analizzati e 28 i guariti. Invece, dei 302 tamponi processati nei laboratori dell'azienda ospedaliera, 114 hanno dato esito positivo ma, solo 35 sono riconducibili a nuovi casi. Sono 84 i pazienti in degenza al Rummo dove si registrano due dimissioni e due decessi. Salgono, così, a tre le morti nel Sannio nelle 24 ore, due delle quali avvenute, appunto, nel nosocomio cittadino e una in un'altra struttura ospedaliera. A perdere la battaglia contro il virus, una 88enne di Benevento e una 89enne di Guardia Sanframondi, ricoverate nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera, cui si aggiunge un 75enne di Guardia in degenza in altra struttura. Ad annunciarlo attraverso una nota, il sindaco Raffaele Di Lonardo. «Un momento difficile dice per la nostra comunità che, oltre al lutto per due concittadini, si trova a dover constatare l'aumento dei contagi sul territorio e a dover fare i conti con la velocità di diffusione del virus che preoccupa profondamente. Attualmente, abbiamo 18 positivi e, quindi, invito tutti a rispettare le norme imposte per contrastare la pandemia e a dare, ancora una volta, prova del senso civico dimostrato finora».



Salgono così a 248 i decessi da inizio pandemia, 231 da agosto (171 i sanniti). Ancora in fase di osservazione i contagi nel comune di Morcone arrivati a 67. Nella serata di ieri, l'Asl ha comunicato altri due casi e due guarigioni. Rimane alta l'attenzione anche nel comune di Sant'Angelo a Cupolo dove ci sono 54 positivi che coinvolgono 27 nuclei familiari. «Negli ultimi giorni scrive il sindaco Fabrizio D'Orta sulla sua pagina facebook i contagi sono aumentati soprattutto tra i familiari di persone già positive. Tuttavia, in questo momento, il trend è in forte decrescita e le guarigioni superano di gran lunga i nuovi casi. Le famiglie in isolamento domiciliare sono monitorate dagli organi sanitari e dai medici di famiglia che stanno lavorando per garantire a tutti la necessaria assistenza sanitaria e per effettuare un'adeguata attività di vigilanza».



Ultimo aggiornamento: 09:23

