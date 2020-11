Anche a Benevento le scuole dell'infanzia e le prime classi della scuola elementare resteranno chiuse fino al 7 dicembre. Lo annuncia il sindaco Clemente Mastella che a breve firmerà un'ordinanza in tal senso. Benevento era tra le poche grandi città della Campania, insieme a Napoli, ad aver riaperto l'attività didattica in presenza negli asili e nelle prime classi della scuola elementare dopo il via libera della Regione.

«L'aumento della curva epidemiologica - spiega Mastella - registra dal 17 al 24 novembre un picco a Benevento e provincia del 35% di casi: 600 contagiati in una settimana sono tanti, se si pensa che Napoli ha avuto il 15%, Avellino il 10%, Caserta e Salerno il 20%. Allora doverosamente mi assumo la responsabilità di chiudere, invitando tutti ad evitare polemiche ingenerose ed ad essere responsabili e combattere assieme un nemico, il virus, che continua minacciosamente ad essere tra noi. La formula Rt che stabilisce la gradazione del contagio per Benevento è Rt 2,07, perciò il derby tra chi vuole le scuole chiuse e chi le vuole aperte non mi interessa. Mi interessano la sicurezza e la salute», conclude Mastella.

