Non si ferma l'ondata di contagi nel Sannio dove il numero dei positivi è aumentato di 17 unità in sole 24 ore, con sette casi in città, due a Pannarano, e uno per ognuno dei comuni di Guardia Sanframondi, Paolisi, Pietrelcina, Ponte, San Martino Sannita, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo e Solopaca. Sale dai 214 di sabato ai 230 di ieri il totale dei positivi, non a 231 per effetto di un guarito, mentre, con le new entry di Pannarano, Pietrelcina e Ponte, arrivano a 45 su 78 i comuni coinvolti nella pandemia. I contagi si stanno estendendo a macchia d'olio sull'intero territorio, con maggiore incidenza in alcuni comuni, tra i quali Benevento con 102 casi dall'inizio della seconda fase della pandemia (82 positivi attuali e i 20 guariti), seguita da Montesarchio con 41 (33 positivi e otto guariti). Aumenta, seppure di una unità il numero, dei ricoveri all'ospedale Rummo, dove salgono da 20 a 21 i pazienti in regime di degenza. Di questi, 11 sono residenti nel Sannio e 10 provenienti da altre province, e di questi ultimi fa parte il nuovo paziente ricoverato in Terapia intensiva. Oltre ai quattro positivi in Terapia intensiva (due sanniti e due di altre province), ce ne sono sei in Pneumologia sub intensiva e 11 in Malattie infettive.

Tuttavia, il totale dei contagi è destinato ad aumentare nel corso di una stessa giornata con il trascorrere delle ore. Infatti, nel pomeriggio di ieri, per quanto riferito in un comunicato ufficiale dal sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, i positivi sul territorio comunale sono aumentati di altre sei unità. «Sulla base delle comunicazioni ufficiali dell'Asl di Benevento si legge nella nota i nostri concittadini positivi al Covid sono 19. Rinnovo ai contagiati e a coloro che si trovano in isolamento domiciliare l'invito a segnalare direttamente al Comune e ai numeri telefonici messi a loro disposizione, le loro necessità, anche in considerazione dell'emergenza idrica di queste ore». I nuovi casi di Guardia, resi noti dal sindaco Di Lonardo e che non sono ancora riportati nel report dell'azienda sanitaria, fanno aumentare in maniera esponenziale anche i contagi del centro della Valle Telesina, da annoverare tra i più colpiti dalla pandemia. Una geografia, quella del Covid, che non risponde a nessuna logica consequenziale perché le positività si registrano con maggiore incidenza in alcune realtà, risparmiandone altre anche limitrofe fino a non toccare, se non in modo estremamente marginale alcuni comuni, tra i quali, la maggior parte di quelli dell'Alto Sannio e molti del Fortore.



L'avanzata del virus continua anche nelle scuole dei comuni del Sannio nelle quali, però, si stanno registrando casi isolati che inducono i dirigenti scolastici e i sindaci dei comuni interessati a chiudere temporaneamente gli istituti, sia per procedere alle operazioni di sanificazione che per evitare la diffusione del contagio. In seguito al nuovo caso di Covid relativo a un alunno della sede del liceo Galilei Vetrone di piazza Risorgimento in città, la dirigente scolastica Angela Maria Pelosi ha predisposto la chiusura del settore posteriore del piano terra della scuola nella giornata di oggi e in quella di domani per consentire le attività di sanificazione delle aule prima, terza, quarta, quinta A, della quinta D e dei corridoi di accesso fino alla porta che conduce all'atrio principale. Per queste classi sarà attivata la didattica a distanza, seguendo l'orario scolastico consueto, a partire dalla terza ora del 12 ottobre per consentire l'organizzazione delle postazioni informatiche in cui i docenti si alterneranno nell'arco della mattinata. Invece, gli insegnanti della quinta D non dovranno recarsi a scuola nei giorni del 12 e 13 ottobre ed effettueranno le lezioni a distanza, collegandosi da casa. Il Comune di Castelpagano, in seguito al caso di positività relativo a un bambino iscritto alla scuola per l'infanzia ha decretato il prolungamento della chiusura delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria anche per oggi e fino a mercoledì 14, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte dell'Asl.

In realtà, il bambino non aveva proprio frequentato la scuola ma il sindaco Giuseppe Bozzuto ha preferito adottare provvedimenti estremamente drastici per scongiurare ogni possibilità di contagio, anche in considerazione del fatto che Castelpagano è una realtà piccola con meno di 1.500 abitanti. C'è poi l'ordinanza del sindaco di Sant'Agata de' Goti Salvatore Riccio che sancisce la chiusura per due giorni del plesso scolastico di viale Giannelli per procedere alle operazioni di sanificazione degli ambienti.

