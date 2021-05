È stato sempre un sabato da «liberi tutti» con i vicoli della movida come sempre affollati e frequentatissimi, in special modo da comitive di giovani ma, rispetto alla scorsa settimana, è andata decisamente meglio. Gli effetti dei provvedimenti stabiliti dal comitato per l'ordine e la sicurezza si sono notati.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati