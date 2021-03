Covid a Benevento, finiti i posti letto all'ospedale Rummo

Scatterà subito l'aumento di 20 posti letto nell'area Covid del Rummo. Nelle ultime ore la saturazione degli 89 posti nella disponibilità dell'ospedale e la richiesta avanzata dalla Regione di potenziare la capienza, anche alla luce dell'emergenza delle strutture ospedaliere del territorio regionale. Salgono, così, da 89 a 109 i posti letto nei reparti Covid del padiglione Santa Teresa della Croce dove, nella giornata di ieri, i pazienti in degenza erano già 88, suddivisi in 65 residenti nel Sannio e 23 provenienti da altre province. Contestualmente, aumentano anche i ricoverati in Terapia intensiva, arrivati a otto nelle ultime ore.

Queste le motivazioni alla base della decisione di potenziamento dei posti letto, maturata ieri mattina nel corso di una riunione aziendale, presieduta dal direttore generale Mario Ferrante. Dunque, c'è una nuova fase emergenziale, legata all'aumento dei contagi e dei ricoveri, che l'azienda ospedaliera sta affrontando, mettendo in atto tutte le strategie necessarie per fronteggiare l'avanzata del virus. Bisogna fare presto per mettere al sicuro, il prima possibile, le categorie che sono più a rischio di contrarre la malattia e di non superarla per problemi legati all'età oppure alla salute. Fattori, questi ultimi, che indeboliscono il sistema immunitario e creano terreno fertile per la diffusione del virus.



In quest'ottica, è stato siglato il protocollo con l'Asl che consentirà di somministrare il vaccino Pfizer ai pazienti fragili del territorio, appartenenti alla categoria 1, direttamente in ospedale, allo scopo di creare un ambiente protetto che accolga le persone con patologie importanti ma anche di velocizzare i tempi della vaccinazione, aiutando l'Asl impegnata con la categoria degli over 80 cui si aggiungerà quella destinata agli over 70 con AstraZeneca. Poiché l'azienda sanitaria dovrà completare le somministrazioni dei richiami a circa un migliaio di ultraottantenni e cominciare con l'inoculazione delle prime dosi ad altri 6000 anziani ancora in attesa, i tempi di inizio della vaccinazione ai pazienti fragili si dilaterebbero troppo. L'inizio della campagna al Rummo è previsto per mercoledì 31 ma, intanto, i primari dei reparti di riferimento dei pazienti fragili che saranno vaccinati presso l'azienda ospedaliera, stanno compilando gli elenchi circostanziati di quali e quanti saranno soggetti da vaccinare per ogni patologia. Non pochi, in quanto includono cardiopatici, nefropatici, malati oncologici, neurologici, con patologie a carico del fegato e dell'apparato respiratorio, immunodepressi, malati di Hiv e altri ancora. Peraltro, l'immunizzazione dei pazienti fragili e degli anziani potrebbe rappresentare un valido aiuto per il decremento dei ricoveri riducendo, nell'arco di qualche mese, i casi di persone contagiate che hanno necessità di essere ospedalizzate e abbattendo, in modo significativo, il numero dei decessi. Va detto che il Rummo è tra i primi ospedali in Campania, insieme al Moscati di Avellino, e tra i primi in Italia a dare il via all'operazione che coinvolgerà tutti i pazienti con patologie importanti che seguono un percorso curativo, con farmaci salvavita, pur non essendo in regime di ricovero.



Sono arrivate ieri mattina al Rummo le 7020 dosi di Pfizer attese per continuare l'operazione vaccinale degli over 80, temporaneamente sospesa nel fine settimana proprio a causa della mancanza del vaccino. Un quantitativo che consentirà di proseguire speditamente nella campagna e di accelerare i tempi per poter procedere con altre categorie, fino ad arrivare a una vaccinazione massificata che prevede la creazione di molti punti vaccinali sul territorio e l'intervento di altre figure sanitarie che, con molta probabilità, si aggiungeranno ai team di vaccinatori inviati direttamente dalla Regione. Nel campo della prevenzione, è prevista per sabato prossimo l'operazione di screening con test gratuiti, nel comune di Pontelandolfo, da prenotare telefonicamente. L'amministrazione Rinaldi ha promosso l'attività di controllo in seguito all'evolversi della situazione epidemiologica sia sul territorio comunale che nei comuni limitrofi. Infatti, il numero dei positivi nel piccolo centro dell'Alto Tammaro, che conta 2126 abitanti, è di 35 positivi.

In drastico calo i positivi emersi dall'analisi dei tamponi dell'Asl. Sono 19 i contagi registrati sul territorio su 310 tamponi processati, e 17 i guariti. Un trend altalenante, quello degli ultimi giorni, che conferma le bizzarrie della curva pandemica che non può essere considerata ancora in fase di remissione. Sale dagli 84 di domenica a 88 il numero dei pazienti in degenza al Rummo dove non si registrano decessi.



