Il sindaco Mastella chiede l'intervento dell'esercito nel fine settimana per tenere sotto controllo i luoghi della movida e la situazione in città con i contagi che continuano a salire con un incremento di 12 nuovi contagi soltanto in città, dove, nella tarda serata di ieri, è emersa la positività di un alunno di una scuola elementare privata del centro cittadino che domani rimarrà chiusa per disposizione del sindaco in attesa che venga ultimata la sanificazione. «I contagi continuano a salire dice il primo cittadino - e, quindi, ho chiesto al prefetto di farsi interprete presso il Viminale della mia richiesta ufficiale di poter utilizzare l'esercito nel fine settimana per controllare la situazione. Ma ho chiesto anche alla polizia municipale e alle forze dell'ordine di essere inflessibili perché avremo mesi duri che ci impongono di essere rigorosi con noi stessi e con gli altri. Da parte nostra c'è il massimo impegno a vigilare in modo scrupoloso ma senza l'ausilio dell'autodisciplina individuale non riusciremo a venirne fuori. Inoltre, mi sono arrivate segnalazioni in merito al fatto che molti non rilevano la temperatura ai clienti. Mi accerterò della veridicità delle segnalazioni ricevute e, se così fosse, procederemo alla chiusura di questi esercizi perché per tutelare la salute della mia comunità non guarderò in faccia a nessuno. Per il resto, ritorniamo a essere responsabili come lo fummo splendidamente nei mesi in cui tutto ha avuto inizio».

Intanto, nel Sannio il numero dei contagiati è aumentato di 22 unità in sole 24 ore per un totale, detratti i sei guariti, di 163 positivi. Il maggior numero di contagi è stato registrato in città, dove ci sono 64 positivi, con 56 persone in isolamento domiciliare e 6 al Rummo. Ci sono, inoltre, tre nuovi positivi a Guardia Sanframondi, uno a Montesarchio (sono 20), a Paupisi, a Pietrelcina, uno a Ceppaloni, uno a Dugenta, uno a San Giorgio del Sannio, uno a Fragneto Monforte, dove il sindaco Luigi Facchino ha invitato la comunità al rispetto delle regole anti-Covid. Scendono a 19 i pazienti in degenza al Rummo, dove sono stati processati 75 tamponi tutti negativi.



L'incremento dei casi sta innalzando il livello di allerta tra le istituzioni che si stanno prodigando al massimo in tutti i settori, non esclusi gli ambiti strettamente sanitari e ospedalieri, per affrontare al meglio la stagione invernale e le sorprese che il Covid potrebbe riservare. Al momento c'è prevalenza di asintomatici e di paucisintomatici, ma non si può dare per scontato che l'andamento della malattia si mantenga così e che non ci sia una brusca virata che ci faccia ripiombare nell'incubo già vissuto. «Stiamo lavorando dice il digi del Rummo Mario Ferrante al fianco del virus, nella duplice accezione del significato della parola, per prevenirne le mosse. E, infatti, non abbiamo mai dismesso l'area Covid per non trovarci spiazzati in caso di necessità. In questa fase, l'agente patogeno sembra essere meno aggressivo e, per questo, stiamo potenziando i posti letto per il trattamento dei pazienti nella fase intermedia della malattia. Finora siamo arrivati a 50 posti, tra Malattie infettive, Pneumologia e area Covid ma ne stiamo allestendo altri 10 per prepararci a dare un'offerta soprattutto per la media assistenza. Abbiamo osservato che, nella prima ondata della pandemia, nelle 24/48 ore dall'arrivo dei pazienti Covid in ospedale, si passava da una fase di scarsa intensità della sintomatologia a un peggioramento repentino che richiedeva il ricorso alla terapia intensiva, cosa che adesso non si sta verificando e che ci fa pensare ad aumentare i posti letto in generale per curare i pazienti Covid che hanno bisogno di essere ospedalizzati pur non essendo in gravi condizioni». Tuttavia, assicura, se la situazione dovesse cambiare all'improvviso, l'azienda ospedaliera San Pio è attrezzata anche per accogliere i pazienti che avranno necessità di ventilazione assistita. «L'età media di chi contrae il virus - conclude - si è abbassata notevolmente e forse questo fattore incide anche sulla capacità di reazione alla malattia. Quindi, per i pazienti in età avanzata, con patologie croniche e più fragili, il vaccino antinfluenzale rappresenta una difesa in più contro le complicanze a carico dell'apparato respiratorio, oltre a escludere la sovrapponibilità dei sintomi del Covid e dell'influenza stagionale».

