Covid a Benevento, nodo Pfizer per i vaccini sos a Napoli per ottenere le dosi

Campagna vaccinale, il caso AstraZeneca manda in tilt la filiera dei rifornimenti. I limiti di età indicati dalle autorità sanitarie fanno inevitabilmente aumentare il fabbisogno di Pfizer, e l'Asl sannita ieri si è vista costretta a chiedere aiuto a Napoli per recuperare una quota di dosi. Una situazione che potrebbe determinare un rallentamento nelle convocazioni.

Intanto, record di decessi al Rummo. I sanniti morti per il Covid arrivano a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati