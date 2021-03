Covid a Benevento, boom di ricoveri Mastella: «Nel Sannio incidenza al 21%»

È continuata anche ieri l'attività vaccinale per gli over 80 che, secondo le previsioni dell'Asl, dovrebbe concludersi entro la fine del mese in corso. La mole di lavoro è enorme ma si sta accelerando per completare in tempi brevi e, infatti, solo nel centro vaccinale di via Minghetti sono state inoculate 198 dosi, circa 400 da giovedì. Subito dopo sarà il turno delle persone fragili cui è destinata la somministrazione dei vaccini Pfizer, mentre, a conclusione della campagna vaccinale del personale scolastico, prevista già per i prossimi giorni, si procederà con quello delle due università del territorio e con le unità delle forze dell'ordine, per un totale di circa 2000 persone, seguendo il filone del vaccino AstraZeneca. Per queste due categorie, per le quali è già cominciata la fase di adesione sulla piattaforma regionale, i tempi di conclusione dell'operazione non saranno particolarmente lunghi perché si tratta di un numero esiguo di somministrazioni da effettuare, seguendo un iter in parte predisposto.

Aumentano i ricoveri al Rummo dove si registrano otto nuovi accessi in un solo giorno e tre dimissioni. Salgono così da 52 a 57 i pazienti in degenza nei reparti Covid dell'ospedale. Una crescita abbastanza consistente in una sola giornata che, associata al contestuale aumento dei contagi sul territorio negli ultimi due o tre giorni, ai cluster di Telese Terme e di Morcone e alla situazione generale nel resto della regione, induce alla riflessione su quali scenari potrebbero aprirsi nelle prossime settimane. Sono in ascesa anche i positivi censiti dall'Asl che ieri hanno raggiunto quota 55 su 359 tamponi processati, e 58 guariti. Nell'arco di soli tre giorni, si è passati da non oltre 20 contagi quotidiani degli ultimi due mesi ai circa 60 degli ultimi giorni. L'impennata improvvisa ha avuto inizio mercoledì scorso con 41 contagi da cui è partita l'escalation progressiva con la registrazione di 69, 59 e 55 positività nelle ultime 72 ore, per un totale di 183 nuovi contagi.

«I dati dell'Asl dice il sindaco Clemente Mastella - danno un'incidenza del 21% di contagiati per Benevento e provincia». L'aumento è drammaticamente significativo. Questa è la risposta alle banalità populiste di chi vuol fare politica contro di me, utilizzando, in modo strumentale, le sofferenze di tante famiglie». Tra i contagiati, anche il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli.

Intanto, sembrerebbero essere sotto controllo i focolai di Morcone e della clinica Maugeri dove, nella giornata di ieri, non sono state registrate novità di rilievo. Nella struttura telesina si è conclusa definitivamente la campagna di screening e, quindi, il numero dei positivi dovrebbe rimanere fermo a 28. Tuttavia, nei prossimi giorni, l'Asl che continuerà a monitorare la situazione fino a quando non si avrà la certezza assoluta che non ci siano nuovi contagi, effettuerà altri tamponi di controllo anche ai cinque dipendenti che si sono negativizzati nell'arco di qualche giorno. Nel caso in cui dovessero risultare negativi anche al secondo tampone, resterebbe il dubbio sulla positività riscontrata in prima battuta, in considerazione del fatto che avevano ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer.

Intanto, si attende di poter trasferire i 16 pazienti infetti negli ospedali Covid. Situazione in via di miglioramento anche a Morcone dove l'Asl ha comunicato due soli positivi e di due guarigioni. Quindi, i contagi rimangono a 52 e, se non si dovessero registrare altri casi, la situazione dovrebbe migliorare grazie anche alle misure di contenimento adottate fin da subito dall'Asl di concerto con l'amministrazione comunale.



Un intervento chirurgico di revisione protesica dell'anca, di particolare complessità, è stato eseguito nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Fatebenefratelli, diretto da Salvatore D'Auria. L'equipe operatoria, costituita dai chirurghi Antonio Piscopo, Salvatore D'Auria, Marco Molfini e Stefano Cacciapuoti, coadiuvati per l'anestesia e il recupero di sangue intraoperatorio da Marcella Colella e Barbara Di Lorenzo, ha proceduto alla ricostruzione dell'anca e ha rimesso in piedi una 78enne napoletana, ormai da sei anni in sedia a rotelle. Un «case report internazionale» sia per numero di interventi eseguiti in precedenza che per la particolare complessità, messo in atto nel reparto di Ortopedia che è punto di riferimento regionale e nazionale in questo campo.



