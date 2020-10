Escalation di decessi al «Rummo», dove sono morte tre donne, due delle quali ricoverate nel reparto di Pneumologia subintensiva, e cluster in una comunità tutelare per persone non autosufficienti alle porte di San Salvatore Telesino. Pesante anche ieri il bollettino quotidiano del virus nel Sannio, dopo i tre decessi registrati anche giovedì. A perdere la vita una 82enne di Benevento, una 78enne residente a Bucciano e originaria di Pastorano (in provincia di Caserta) e una 90enne di Napoli, da alcuni giorni in degenza nella struttura ospedaliera cittadina. Ad annunciare ieri sera la morte della donna di Bucciano è stato il sindaco Domenico Matera. Sei i decessi in sole 48 ore, 46 dal mese di febbraio e 21 dall'inizio, ad agosto, dell'ondata bis della pandemia che sta assumendo contorni sempre più definiti, con una separazione netta tra asintomatici e paucisintomatici che superano la malattia in modo rapido e abbastanza indolore e persone, generalmente in età avanzata, alle quali il virus non dà scampo. A San Salvatore, invece, sono all'incirca 30 le persone positive, tutte asintomatiche come confermato dal sindaco Fabio Romano che, nei giorni scorsi, aveva interdetto l'accesso alla struttura ai visitatori. Intanto, l'Asl ha già compiuto un'ispezione nel centro che ospita pazienti di tutte le età e con disabilità di vario tipo.

Sembrerebbe, invece, sotto controllo il focolaio nel reparto dei Cardiologia dove sono risultati positivi nove pazienti, un medico e tre infermieri e dove ieri sono stati ripetuti i tamponi a tutto il personale in servizio e ai degenti. Sale a dismisura anche il numero dei positivi sul territorio che arriva a 662, con 342 guariti e con 73 nuovi casi in un solo giorno, 25 dei quali registrati in città. Nella lista dei comuni del Sannio con contagi da Covid, entra anche quello di Morcone per effetto della positività riscontrata attraverso il tampone effettuato sul luogo di lavoro in una persona, attualmente, in autoisolamento domiciliare. Oltre i due decessi, l'azienda ospedaliera registra tre guarigioni, mentre rimane stazionario il numero dei pazienti in regime di degenza con 94 positivi distribuiti nei reparti Covid dedicati che, ormai occupano l'intera palazzina del padiglione Santa Teresa della Croce.



Il Rummo non potrà più convertire altri reparti in aree Covid, sia per carenza di ulteriori locali attrezzati che per disponibilità di personale. Inoltre, l'ospedale ha acquisito gran parte del personale medico e infermieristico in servizio al Sant'Alfonso Maria dei Liguori di Sant'Agata de' Goti perché la sospensione di tutte le attività in elezione ha creato le condizioni per recuperare risorse umane dalla struttura che ha mantenuto intatte tutte le prestazioni di emergenza/ urgenza. «I medici ospedalieri dice il sindaco Clemente Mastella sono disperati, anche da noi e quasi tutte le regioni sono al collasso. Ci vogliono decisioni rapide e non raffazzonate perché ci attendono nove lunghi mesi in attesa della stagione calda e del vaccino. Intanto, aspettando provvedimenti più risolutivi, consiglio agli anziani come me di seguire i suggerimenti dei medici e di uscire di casa solo quando è strettamente necessario». Gli ospedali sono al collasso, come evidenzia il sindaco Mastella ma, da un punto di vista logistico, non si può neanche ipotizzare che si trasformino in aree Covid le strutture del territorio come gli ospedali di Sant'Agata e di Cerreto Sannita in quanto prive di reparti di Pneumologia e di Terapia intensiva e di attrezzature adeguate ad accogliere i pazienti Covid, oltre che di personale. Non è pensabile neanche che in questi ospedali siano effettuate attività chirurgiche e curative che richiedono la presenza di una Terapia intensiva. Per esempio, al momento non si potrebbe attrezzare un reparto di Neonatologia al Sant'Alfonso perché solo il Rummo dispone della Tin (terapia intensiva neonatale) che, tra l'altro, è tra le migliori della Campania, così come è la sola struttura del territorio con Cardiologia e Utic (unità di terapia intensiva cardiologica). Realisticamente, l'unica destinazione possibile per le strutture del territorio sarebbe quella di Covid house in cui i pazienti ospedalizzati, in buone condizioni di salute e in fase di convalescenza, potrebbero essere trasferiti in attesa della negativizzazione dei tamponi di controllo, per alleggerire l'ospedale dalla pressione che sta subendo in questi giorni e che è destinato a subire fino a quando i ritmi della pandemia non rallenteranno il loro corso.

Intanto, all'Università del Sannio sono stati registrati tre casi di Covid. «I contagi dice il rettore Gerardo Canfora si sono verificati in momenti diversi e in plessi diversi ma le persone contagiate sono state affidate all'Asl che ha proceduto a disporne l'isolamento domiciliare e a ricostruire la catena dei contatti. Inoltre, si è proceduto alla sanificazione dei locali in cui le persone positive avevano transitato. Ho sentito parlare della possibilità di focolai all'interno dell'Università ma siamo al limite del procurato allarme, in quanto l'ateneo è sicuro e abbiamo messo in atto tutte le azioni di prevenzione per renderlo tale».



