Clinica Maugeri, contagi tra gli operatori dopo la prima dose di vaccino

Contagi anche tra il personale della clinica Maugeri di Telese Terme, che fanno salire il numero dei casi da 14 a 19, secondo quanto riferito dall'organizzazione sindacale Cgil. «Due medici, due infermieri e un operatore sociosanitario si legge nella nota del coordinatore Pompeo Taddeo - hanno contratto il virus dopo la scoperta del cluster interno che ha evidenziato un tasso elevato di positività tra i degenti ospitati nella struttura e poi trasferiti all'ospedale Rummo. Gli operatori avevano già fatto la prima dose del vaccino ed erano in attesa della seconda, prova evidente che non basta una sola dose del vaccino per rendere immuni dalla malattia, tanto più se si tratta di personale che sta quotidianamente a stretto contatto con i malati. La Fp Cgil, nei giorni scorsi, aveva chiesto a gran voce l'applicazione dei protocolli di sicurezza per il personale perché alla Maugeri si continuano a fornire semplici camici bianchi, come quelli utilizzati per il giardinaggio, invece che le necessarie tute ermetiche corredate da diversi altri dispositivi previsti dalle apposite procedure». Affermazioni, quelle dell'organizzazione sindacale relative ai dispositivi di protezione, che vengono smentite con fermezza dalla direzione strategia della Maugeri che puntualizza: «È destituita di ogni fondamento l'affermazione che sarebbero state distribuite al personale tute da giardinaggio. Dall'1 marzo 2020 a oggi, l'istituto, che non è mai stato ospedale Covid, pur avendo dovuto gestire alcuni casi di positività, ha usato senza risparmio i dispositivi di protezione individuale, applicando rigidamente i protocolli di sicurezza aziendali che accolgono le più severe disposizioni Oms, ministeriali e regionali. In particolare, sono stati usati 1,3 milioni paia di guanti, 21mila camici idrorepellenti e centinaia di migliaia fra cuffie, mascherine chirurgiche, mascherine ffp2 e ffp3, calzari, tute Covid, occhiali e visiere». In merito ai casi la direzione sottolinea di non aver ricevuto «alcuna comunicazione dall'Asl in merito ma, intanto, l'Usca ha effettuato altri 100 tamponi oltre a quelli fatti nei giorni scorsi». Le conferme ufficiali dovrebbero arrivare in mattinata.

Intanto, è ancora in stand by la campagna vaccinale destinata agli over 80 che va riorganizzata. «Nelle prossime ore dice il manager dell'Asl Gennaro Volpe l'Unità di crisi aziendale stabilirà come procedere con la vaccinazione agli ultraottantenni. Faremo un programma dettagliato per ricominciare a ritmi serrati. Subito dopo gli anziani, sarà il turno dei pazienti fragili per cui abbiamo già avviato il colloquio con il digì Ferrante per il coinvolgimento dell'ospedale nella vaccinazione di pazienti oncologici, politrasfusi e cronici. In questo momento, l'incidenza del Covid da noi è altalenante ma non preoccupante. È insorto qualche focolaio, come quello della Maugeri, oggetto di attenzione da parte del dipartimento di Prevenzione». Sempre nell'ambito della prevenzione, ieri mattina, la giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l'avvio di una nuova campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid-19 attraverso l'utilizzo di tamponi antigenici rapidi. L'attività di controllo della curva epidemiologica, che sarà attuata in collaborazione con l'Asl, l'Ordine dei medici, l'Ordine delle professioni infermieristiche e la Provincia, avrà inizio il 15 marzo al Palatedeschi e durerà due settimane. Seimila i kit acquistati dall'Ente che saranno utilizzati per la campagna gratuita di screening ai titolari degli esercizi commerciali, ai dipendenti del Comune e delle partecipate, ai dipendenti della Provincia e ai cittadini fragili per condizioni fisiche e per età.

Rimane esiguo il numero dei contagi: solo 14 positivi su 466 tamponi processati e 18 guariti, mentre sono in aumento i ricoveri al Rummo. Dei 388 tamponi processati, 30 rappresentano nuovi casi. Cinque nuovi accessi all'area Covid e tre guariti fanno salire da 50 a 52 il numero dei degenti. Ancora in ascesa, invece, i contagi a Morcone arrivati a 36. Il sindaco Luigino Ciarlo, in considerazione del fatto che il contagio si è sviluppato in un'area abitata da famiglie collegate a un focolaio in ambito scolastico, in ambienti di lavoro artigianale di diverse contrade e in alcuni nuclei familiari, apparentemente non connessi tra loro, ha emanato un'ordinanza con cui sospende fino al 15 marzo il mercato domenicale, chiude la villa comunale, vieta l'accesso ai campi da gioco, l'accesso nei bar, stabilendo che i titolari provvedano a servire la clientela sull'uscio.



