Covid a Benevento, per i vaccini si riparte con Astrazeneca

Riprende stamattina all'istituto «Alberti» la campagna vaccinale con AstraZeneca, destinata alle forze dell'ordine con l'inclusione, nei prossimi giorni, degli over 70 già in elenco, mentre prendono il via le prenotazioni delle persone fragili sulla piattaforma informatica. Ieri, invece, sono state inoculate solo le dosi Pfizer per i richiami a 174 over 80 nel centro vaccinale di via Minghetti. «Si riparte a tutta forza con AstraZeneca dice il manager dell'Asl Gennaro Volpe per completare entro martedì tutto il personale delle forze dell'ordine e della scuola, rimasto indietro. Poi cominceremo subito con gli over 70 ma non è escluso che, in questi giorni, vaccineremo anche i primi settantenni prenotati. Da domani (oggi, ndr) sospenderemo le vaccinazioni agli over 80 perché abbiamo finito le dosi di Pizer a nostra disposizione ma riprenderemo subito a inizio settimana per chiudere la partita dei richiami entro mercoledì. Da quel momento, cominceremo con la somministrazione delle prime dosi ai 6000 ultraottantenni che sono ancora in attesa ma, contestualmente, daremo inizio anche all'operazione destinata ai pazienti fragili che possiamo trattare noi».



Infatti, per i pazienti fragili ci sono iter diversi da seguire in base alle condizioni di salute e alle terapie cui sono sottoposti. Ieri, la Regione ha aperto la piattaforma telematica per le adesioni che prevede due diverse tabelle. I pazienti raggruppati nella tabella 2, i loro familiari o chi li accudisce si potranno registrare in forma diretta, senza rivolgersi ai medici di base che, invece, dovranno intervenire per forme di fragilità previste dalla tabella 1. Nella fascia 2 sono inserite persone fragili che usufruiscono dei benefici della legge 104/1992, con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive e psichiche che hanno patologie gravi che non coinvolgono organi vitali. Per i pazienti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, oncologiche, epatiche, con patologie come diabete, fibrosi cistica, insufficienza renale, Hiv e per i trapiantati si conferma la registrazione dell'adesione da parte dei medici di base. Per fare un esempio pratico, per un paziente oncologico che sta seguendo una terapia farmacologica, anche non necessariamente chemioterapica, si impone l'intervento del medico di famiglia che ricostruirà il percorso terapeutico seguito dal paziente. In seguito, gli comunicherà con largo anticipo il giorno in cui dovrà fare il vaccino, recandosi in ospedale, perché è necessario procedere alla sospensione della terapia alcuni giorni prima dell'inoculazione. Lo stesso vale per tutti i pazienti con patologie gravi che seguono terapie con farmaci importanti che potrebbero interagire con i vaccini. Trattandosi di situazioni delicate, l'intervento del medico di Medicina generale è di fondamentale importanza per garantire la massima sicurezza al paziente, soprattutto se solo e non in grado di far riferimento a tutti i farmaci di cui fa uso quotidianamente.



Ancora un decesso al Rummo. A non farcela una 75enne di Cerreto Sannita, ricoverata in Terapia intensiva. È la sesta vittima del Covid registrata a Cerreto. Salgono così a 245 i decessi da inizio pandemia, 228 da agosto (168 i sanniti). In fase di equilibrio il trend dei ricoveri in ospedale con 86 posti letto occupati e due dimissioni. Dei 535 tamponi analizzati nei laboratori aziendali, 42 hanno dato esiti positivo. Sono, invece, 71 i positivi emersi dai 794 tamponi processati dall'Asl e 29 i guariti. I contagi, dunque, continuano ad aumentare ma la situazione sembra essere ancora sotto controllo, malgrado due o tre comuni siano soggetti a un monitoraggio più attento da parte dell'Asl. In aumento i casi a Montesarchio dove ci sono 35 positivi in isolamento domiciliare che preoccupano il sindaco Franco Damiano. «Dobbiamo purtroppo riscontrare scrive in una nota - un ulteriore aumento di contagi, in linea con quanto sta accadendo in tutta Italia, in Campania e nella nostra provincia in fase di picco Covid. Quella che stiamo vivendo e che vivremo nelle prossime settimane, è la fase più difficile. Nonostante ciò, ci sono stati segnalati episodi di estrema gravità in cui sono coinvolte persone messe in quarantena che non rispettano le prescrizioni di legge e continuano a svolgere una vita normale. Ebbene, ho già concordato con polizia municipale e carabinieri di disporre ad horas controlli: al di là delle sanzioni per chi sarà trovato in giro, in zona rossa, immotivatamente, saranno sanzionati penalmente tutti coloro che saranno trovati fuori di casa pur essendo in regime di quarantena».



© RIPRODUZIONE RISERVATA