«Abbiamo combattuto contro una seconda ondata della pandemia particolarmente forte ma c'è lo spettro di un terzo maroso atteso per metà gennaio». È l'incipit della videoconferenza di ieri con il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe e il direttore sanitario Maria Concetta Conte. Innumerevoli i punti toccati nel corso dell'incontro con una maggiore attenzione sulla discrepanza emersa per quanto riguarda il numero dei positivi sul territorio, tra i dati riferiti dall'Unità di crisi della Regione e quelli dell'Asl. «I dati in possesso del Ministero della Salute - dice Conte li inviamo ogni mattina a mezzogiorno. Non esistono dati diversi da quelli che ufficialmente l'Asl trasmette quotidianamente alla Protezione civile. Per un determinato lasso di tempo abbiamo fornito solo i dati dei tamponi effettuati presso le strutture dell'Asl perché, spesso, non sono arrivati quelli delle strutture private. Un problema superato con l'apertura del sistema regionale della piattaforma Sinfonia alla quale, attualmente, hanno accesso tutti i centri accreditati. La differenza con il dashboard del Ministero è di circa 550 positivi e si è manifestata perché sono state prese in considerazione tutte le segnalazioni di positività che arrivavano anche dai laboratori non accreditati o dalle segnalazioni di persone positive al tampone rapido. Probabilmente, abbiamo generato un equivoco».

Quindi, c'è un elemento certo, inconfutabile, non trascurabile, un punto fermo da cui partire: i dati al Ministero li fornisce l'Asl. «Anche il Rummo continua il direttore sanitario - comunica i dati sulle nuove positività, creando il rischio di sovrapposizioni. Voglio dire che, quelli che risultano come nuovi positivi potrebbero esserlo solo perché per la prima volta i tamponi sono stati analizzati in quei laboratori, ma potrebbero anche essere stati già censiti come contagiati da laboratori privati o dalla stessa Asl. Sono numerosi in provincia di Benevento i laboratori pubblici e privati che eseguono i tamponi e i test per il Covid e, ognuno di essi, ha la possibilità di inserire i risultati sulla piattaforma regionale Sinfonia che raccoglie tutti i dati che arrivano dalle province campane ma che devono essere, comunque, vagliati dall'Asl, l'unica deputata a comunicare i nuovi casi. Per evitare che si creino equivoci, abbiamo scelto di fornire solo il dato dei nuovi positivi giornalieri di concerto con il Ministero della Salute e con l'Unità di crisi». Gli elementi da tener presente, sono: il totale delle persone contagiate dal Covid-19, pari a 4298, per circa 37.000 tamponi effettuati, in cui sono inclusi i decessi e le guarigioni, insieme al numero dei positivi nelle 24 ore e al luogo di provenienza. Tuttavia, solo la documentazione in merito al numero dei contagi, a partire da febbraio, ancora al vaglio del dipartimento di Prevenzione, potrà fornire elementi più precisi. «La confusione e l'impennata dei contagi spiega Volpe sono emersi dal momento in cui i laboratori accreditati dalla Regione hanno cominciato a inserire i dati sulla piattaforma Sinfonia e a segnalare i dati direttamente ai sindaci dei diversi comuni del Sannio.



Intanto, dopo la conferenza il segretario regionale organizzativo di «Noi Campani» e presidente dell'Asi Luigi Barone ha sottolineato che «è importante che si faccia chiarezza sulla vicenda e che i dati del Ministero e della Protezione civile coincidano con quelli riferiti dall'Asl per evitare che si creino allarmismi in seno alla popolazione e che si adottino le giuste misure a livello governativo per il nostro territorio». Un aspetto da non sottovalutare, quello evidenziato da Barone, perché è proprio dai dati sui contagi che scaturiscono le misure adottate per il contenimento della pandemia nel Sannio.

Sono circa 8000 le dosi di vaccino Pfizer richieste per la prima fase dell'operazione che interesserà gli operatori sanitari di tutte le strutture del territorio, oltre agli ospiti delle Rsa. La vaccinazione, che partirà il 15 gennaio, sarà fatta in collaborazione con l'Azienda ospedaliera «San Pio» che sarà punto di stoccaggio e con l'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno. In una fase successiva si provvederà alla vaccinazione della restante parte della popolazione. Quindi, Volpe ha tracciato un consuntivo delle attività intraprese nel corso di quest'anno difficile, annunciando la ripresa del discorso, bloccato dal Covid, per gli ospedali di comunità di Cerreto Sannita e di San Bartolomeo in Galdo, che sono già pronti e in fase di controlli tecnici.



