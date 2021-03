Covid a Benevento: vaccini ripresa con più postazioni

La campagna vaccinale proseguirà senza criticità nei prossimi giorni, dopo il parere positivo dell'Ema sul vaccino AstraZeneca. È quanto è emerso dall'incontro in videoconferenza tra il prefetto Carlo Torlontano e le autorità sanitarie del territorio. L'Asl ha già avviato le interlocuzioni con la Cri per predisporre nel capoluogo centri vaccinali con oltre 10 postazioni, da collocare in punti strategici della città per la vaccinazione degli over 70. Dunque, si riparte con le somministrazioni di AstraZeneca, completando, nell'arco di qualche giorno, il personale scolastico e delle forze dell'ordine rimasto indietro, per poi passare agli over 70. Invece, per quanto riguarda le inoculazioni di Pfizer, si sta procedendo con la somministrazione dei richiami in via Minghetti. Ieri sono stati fatti 140 richiami e inoculate 4 prime dosi agli ultraottantenni in elenco.



Intanto, rimane ancora da sciogliere il nodo «prenotazione vaccini» per le fasce deboli, legato alle modalità di accesso sulla piattaforma informatica. La Fimmg regionale ha precisato che i medici di base possono scegliere se svolgere l'attività vaccinale oppure quella di inserimento dei pazienti nella piattaforma. Per il momento, i medici di famiglia del Sannio hanno deciso di attendere le disposizioni che arriveranno, in modo preciso e inequivocabile, dall'incontro del comitato regionale, previsto per lunedì. La campagna vaccinale per le fasce deboli non partirà nei prossimi giorni ma subito dopo la conclusione di quella ancora in corso degli over 80. Quindi, tra la fase della prenotazione e quella dell'operazione vaccinale ci sarà un lasso di tempo di circa un mese nel corso del quale si riuscirà a trovare una soluzione definitiva.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Clemente Mastella, pronto a cercare una soluzione condivisa. «Sono pronto dice a intercedere con la Regione per esporre le difficoltà evidenziate dai medici di base sulla questione delle registrazioni delle persone fragili da vaccinare a domicilio. I medici di famiglia hanno fatto tantissimo nell'ultimo anno perché sono stati sempre accanto ai loro pazienti. Ora ci troviamo in una fase delicata in cui la priorità è vaccinarsi e, per questo, ai medici che hanno qualche difficoltà per le prenotazioni, offro la mia collaborazione. Non credo che, per motivi burocratici, i pazienti debbano subire disagi oltre quelli già determinati dalle patologie che li affliggono. Ai miei concittadini, invece dico che non bisogna avere paura dei vaccini perché salvano tante vite umane. Purtroppo, la cruda verità è che c'è sempre qualcuno che può avere gravi effetti collaterali con esiti fatali. Capita sempre, con tutti i tipi di vaccini, con l'antipolio, con il vaccino contro il morbillo e persino con l'antitetanica». Una posizione, quella del sindaco, condivisa dal presidente dell'Ordine dei medici Giovanni Ianniello. «L'invito del sindaco dice mi sembra una richiesta di buon senso a cui nessuno di noi può sottrarsi. Ci sono problemi tecnici che mi auguro siano risolti nei prossimi giorni. I medici stanno apportando modifiche al sistema informatico per consentire l'inserimento dei pazienti in piattaforma. Ora sono necessarie pazienza e collaborazione». Intanto, la Cisl Irpinia Sannio stigmatizza quanto sta accadendo. «La confusione creata dall'ordinanza della Regione in materia di vaccinazione Covid - scrive in una nota - ha creato grande confusione e difficoltà tra le persone con elevata fragilità e gravi disabilità. Abbiamo ritenuto opportuno sollecitare le Asl di Avellino e Benevento per far rispettare l'ordinanza regionale dai medici di base che diventano il fulcro intorno a cui ruota l'intera azione di prenotazione sulla piattaforma telematica della Regione».



Ancora un decesso al Rummo. A perdere la battaglia contro il Covid un 70enne di Arienzo (Caserta). Salgono così a 244 i decessi da inizio pandemia, 227 da agosto (167 i sanniti). Aumentano a 85 i degenti in area Covid, mentre emergono 45 positivi dai 411 tamponi processati. Sono 71 i nuovi casi censiti dall'Asl su 752 tamponi analizzati, e 44 i guariti.



