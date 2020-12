Altri 4 decessi al «Rummo» nelle ultime 24 ore. Si allunga così a 137 il triste elenco delle vittime dall'inizio della pandemia, 111 da agosto (82 i sanniti). Una giornata in cui si registra anche un'impennata di casi nel Sannio: 101 positivi per un totale di 2713 contro 73 guariti (1337). A non farcela nell'impari lotta contro il virus il 44enne architetto e giornalista beneventano Gianluca Mannato, collaboratore del «Mattino», una 94enne di San Giorgio del Sannio, una 87enne di Tocco Caudio e una 82enne di Ruviano (Caserta). In città dolore e sgomento per la scomparsa di Gianluca Mannato, che il Covid ha portato via l'altra notte dopo una settimana in Terapia intensiva. Una notizia divulgata attraverso il tam tam partito sin dalla notte.

Tantissimi i messaggi arrivati da più parti per ricordare Gianluca. Tra i primi a comunicare la notizia, il sindaco Clemente Mastella. «Gianluca Mannato - scrive in un post - un giovane di appena 44 anni, cui volevo bene, è morto. Il Covid lo ha stroncato. Questa strana, implacabile malattia non fa sconti a nessuno. Di Covid si continua a morire e muoiono anche i giovani. Ricordo Gianluca con affetto immenso, la sua vicinanza nei miei momenti più difficili, la sua passione per la Juve, unico motivo di scherzosa distanza tra noi. Ora non potrò più telefonargli dopo le partite. Ricordo le volte che ci ha ospitato a casa del papà, Enzino, cui chiedo scusa per avergli nascosto la gravità delle sue condizioni quando mi ha telefonato per avere notizie più precise. Gianluca era il figlio ideale, con una commovente dedizione verso il padre che da alcuni anni vive sulla sedia a rotelle e che ogni sera accompagnava a letto. L'ho sentito l'altro sabato per l'ultima volta, mentre era in ambulanza e stava andando in ospedale. Il dottore De Cillis e la sua equipe hanno fatto l'impossibile per salvargli la vita, senza riuscirci. Per affetto verso Gianluca, ho chiesto un consulto tra i miei amici del Gemelli e De Cillis. Le terapie erano adeguate e noi più tranquilli. Poi la tragedia e ci chiediamo perché Signore? A volte la fede vacilla ma ci sarà un perché che, oggi, non comprendo. Noi, Signore, ti ringraziamo per avercelo dato, anche se dispiaciuti per avercelo tolto. Ti ricorderò sorridente e scanzonato, giovane compagno di una parte della mia vita, che volge al crepuscolo».

Gli scrivono una lettera gli amici della segreteria di «Noi Campani» e i gruppi consiliari di maggioranza del Comune: «Carissimo Gianluca, la tua scomparsa ci devasta, non servono molte parole per raccontarti ma vogliamo far sapere ai pochissimi che non ti conoscevano chi fossi. Un ragazzone sempre allegro nonostante le difficoltà e i dolori che la vita ti aveva riservato. Il fatto che in tantissimi ti volessero bene e che riuscissi a mettere d'accordo persone diverse per età, storia, credo politico e calcistico, dimostra quanto tu valessi. Non ti dimenticheremo. Così, come il campanile, simbolo del nostro movimento, ideato e disegnato da te per noi, domina e svetta in un cielo azzurro e limpido, tu continuerai a sorriderci e a proteggerci dall'alto». A ricordare Gianluca anche l'Ordine degli architetti, di cui era consigliere: «Fiumi di inchiostro contro il nemico oscuro, il nemico insidioso, il nemico invisibile. Poi quel nemico si materializza e ghermisce tragicamente una giovane vita, un amico, un collega di professione e di servizio, il caro Gianluca. Siamo travolti da questo evento così tragico, non troviamo le parole ma quella sedia in consiglio sarà sempre riempita dal ricordo della sua intelligenza, del suo sorriso, della capacità di guardare oltre gli ostacoli con lucidità e senso pratico non comune, dei suoi interventi mai banali, dei suoi consigli sempre preziosi, della sua esperienza di vita maturata nel confronto diretto e quotidiano con le mille difficoltà e gli ostacoli di una professione a volte dura, difficile, aspra affrontata sempre con piglio e decisione». Così, invece, Luigi Barone, presidente del consorzio Asi: «Morire a 44 anni per Covid è assurdo e inaccettabile. Gianluca, in qualità di responsabile della sicurezza sul lavoro dell'Asi, era attentissimo, mi invitava sempre a far rispettare le norme per evitare il contagio. Dieci giorni fa, in occasione del consiglio generale, già bloccato dal Covid, mi chiamò sollecitando me e i dipendenti a rispettare le regole per contrastare il virus. All'Asi lo ricordiamo tutti con immenso affetto, alla famiglia un grande abbraccio con la certezza che Gianluca continuerà ad alimentare il suo ricordo nella nostra quotidianità». C'è il cordoglio dell'ex sindaco Fausto Pepe, tra i primi a scrivere un post: «Oggi è una giornata senza parole. Maledetto virus hai portato via una giovane vita. Buon viaggio amico».



