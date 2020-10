Tragedia all'ospedale «Rummo». Un 78enne beneventano, B.D.N., da giorni ricoverato nel reparto di Pneumologia subintensiva dell'area Covid, nel padiglione Santa Teresa della Croce, dell'ospedale cittadino, si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra della sua stanza di degenza nell'ala che ospita i locali della risonanza magnetica e che affaccia sui parcheggi. Un volo di circa otto metri risultato fatale. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri. Vani i tentativi di soccorso del personale della Croce Rossa presente all'interno dell'ospedale e di quello dell'ambulanza del 118, arrivata subito dopo. Sul posto anche i poliziotti della Squadra Volante della Questura e i vigili del fuoco. Il 78enne, vedovo, che viveva da solo e che aveva lavorato come infermiere proprio nell'ospedale cittadino, è morto sul colpo. L'intera area è stata transennata per consentire le indagini e i rilievi della polizia scientifica. Sul posto sono giunti il magistrato Filomena Patrizia Rosa e il medico legale Emilio D'Oro che ha proceduto a un primo esame esterno della salma, poi trasferita all'obitorio del Moscati di Avellino perché quello del Rummo non è attrezzato per accogliere i morti per Covid.

Il paziente, per quanto comunicato ufficialmente dall'ospedale, al giro di visita di ieri mattina si era mostrato tranquillo e aveva anche chiesto l'orario dell'arrivo del pranzo. Nulla faceva presagire che stava maturando l'intenzione di compiere un gesto estremo. I parametri clinici, tra l'altro, erano in netto miglioramento e si attendeva solo che il tampone di controllo diventasse negativo. Dalle testimonianze rese da persone che sono uscite dal tunnel del Covid, l'elemento emerso al di sopra di ogni altro è rappresentato dallo strascico psicologico lasciato dalla malattia, rappresentato dal senso di inadeguatezza e di paura a tornare in famiglia, sul posto di lavoro e alla vita di tutti i giorni sia per il timore di non essere accettati sia per quello di mettere i propri cari a rischio contagio, un'eventualità, questa, che sembrava tormentasse il pensionato, ricoverato dall'8 ottobre per polmonite da Covid. L'uomo, a quanto pare, appariva preoccupato di poter costituire un pericolo per i familiari. «Questo brutto e inatteso episodio - dice il sindaco Clemente Mastella ha destato impressione anche in televisione, dove mi trovavo. Dobbiamo leggerlo come un elemento in più per essere attenti e coscienziosi, senza, tuttavia, perdere la serenità. Mi è dispiaciuto molto che sia accaduta una cosa così terribile ma purtroppo non conosciamo i risvolti di questa malattia. Da domani (oggi, ndr) a Benevento torneranno gli psicologi, cui ogni cittadino potrà rivolgersi. Il servizio ha funzionato nella prima fase della pandemia e, ora, è giunto il momento di ripristinarlo. Le fragilità psicologiche e le paure stanno tornando con prepotenza. Ecco perché, l'aiuto che possono dare gli psicologi è fondamentale».



Ormai è escalation di casi nel Sannio, giunti a quota 268, per un totale di 47 contagi in più in un solo giorno. Ma ieri ci sono stati anche 20 guariti. Le guarigioni dall'inizio di agosto sono 114. I nuovi casi sono stati registrati a Benevento (8), Airola (2), Apollosa (3), Calvi (1), Campoli (1), Dugenta (1), Faicchio (1), Forchia (1), Guardia Sanframondi (5), Limatola (1), Moiano (6), Montesarchio (3), Paduli (2), Pietrelcina (1), Sant'Agata de' Goti (2), Sant'Angelo a Cupolo (4), San Giorgio del Sannio (1), Telese Terme (4) e Torrecuso (1). I comuni con il maggior numero di contagi sono Benevento con 86 casi e sei nuove guarigioni per un totale di 26 dall'inizio di agosto; Guardia Sanframondi con 15 positivi e due nuovi guariti; Montesarchio con 38 positivi, Sant'Agata con 11 e Moiano e Telese Terme con 10 e Sant'Angelo a Cupolo con 9. Aumentano anche i ricoveri al Rummo dove ci sono otto nuovi pazienti per un totale di 31, di cui 17 residenti nel Sannio. Dei 133 tamponi processati ieri, 11 sono risultati positivi: cinque sono nuovi casi, gli altri sei sono conferme. Casi anche alla Maugeri di Telese. In seguito alla notizia della positività di un infermiere di Cardiologia, la direzione sanitaria ha messo in atto tutte le attività di vigilanza anti-Covid previste dai protocolli, individuando i contatti diretti ed effettuando i tamponi rapidi a tutti. Sottoposti a controllo addetti e degenti del reparto: due infermieri e un medico, risultati positivi, sono stati subito inviati in isolamento fiduciario. Dei 41 pazienti della Cardiologia, tre sono positivi e 2 debolmente positivi. Sono stati trasferiti al Rummo. Sospesi ricoveri e dimissioni in attesa del completamento dei controlli. Da oggi saranno effettuati tamponi molecolari, forniti dall'Asl, per tutti i degenti e il personale.

