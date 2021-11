Covid, cluster sotto controllo. Terze dosi hub in fermento: vaccini a quota mille

Continua il monitoraggio dell'Asl nei centri in cui si è verificato un maggior numero di casi di Covid nell'ultimo mese ma i dati delle ultime ore sono confortanti. I casi emersi a Montefalcone, Pago Veiano, Benevento, Morcone, Fragneto Monforte, Castelfranco in Miscano e Sant'Agata de' Goti (dove ci sono 15 contagi, 4 dei quali relativi a bambini di 3 diverse classi della scuola elementare e materna «Sant'Anna») sono sotto controllo e non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati