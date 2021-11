Covid a Benevento, altri casi nelle scuole: chiusure e ritorno alla Dad

Nuovo caso di positività in una prima media dell'Ic «Pascoli» di Benevento. Da ieri la classe è in Dad in attesa dei tamponi effettuati dall'Asl. Nuovi casi anche a San Bartolomeo in Galdo, dove sono risultati positivi al Covid un'alunna della scuola media e un adulto che non ha alcun collegamento con l'ambiente scolastico. Lezioni in presenza ancora sospese per una classe della elementare San Filippo di Benevento, a causa di tre alunni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati