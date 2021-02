Non c'è un attimo di serenità per le scuole del Sannio, destinate a restare desolatamente chiuse anche oggi, nonostante quella che sembra una temporanea tregua concessa dal Covid. Nelle ultime 48 ore il numero di contagi in aula è calato, ma a crescere di intensità sono state le avversità climatiche, scatenando una raffica di chiusure per maltempo. Dalla tempesta virale a quella invernale, dunque, il passo si è rivelato decisamente breve per il sistema scolastico locale, ancora una volta ritrovatosi a fare i conti con interruzioni didattiche, valanghe di polemiche e incertezza sulle date del rientro in classe. Nessuna novità per quanto riguarda la città e alcuni tra i Comuni più vasti della provincia, dove, come concordato in seguito al meeting di giovedì mattina a Palazzo Mosti tra Clemente Mastella, Mario Pepe, Franco Damiano e Michele Napoletano, rispettivamente sindaci di Benevento, San Giorgio del Sannio, Montesarchio e Airola, era già stato disposto lo stop alle lezioni, sia dal vivo che a distanza, da sabato scorso fino a mercoledì 17 febbraio, finestra temporale scelta in un secondo momento anche da Circello. Una decisione contestata nei giorni scorsi da sindacati scolastici, comitati di genitori, utenti social ed esponenti del Pd, ai quali non sono andate giù motivazioni, durata e conseguenze del provvedimento, ritenuto eccessivo e dannoso per la continuità didattica in presenza da poco ripristinata. Nel mirino della critica, anche il fatto che la scelta non fosse stata condivisa con la maggioranza dei comuni sanniti ma limitata solo ai partecipanti all'incontro, con questi ultimi, tra l'altro, non tutti d'accordo, come dimostrato dal fatto che Telese Terme, Sant'Agata de' Goti, Cerreto Sannita e Foglianise si fossero sfilati dalla 5 giorni di chiusura congiunta. Il perdurare dell'allerta neve, tuttavia, ha progressivamente determinato un ricompattamento decisionale dei primi cittadini e così nelle ultime ore le ordinanze di chiusura delle scuole si sono moltiplicate e i paesi in cui oggi le aule rimarranno aperte si contano sulle dita di una mano.



A disporre la sospensione di ogni attività didattica per l'intera giornata odierna a causa del maltempo sono stati, in ordine sparso, Telese Terme, Cerreto Sannita, San Giorgio la Molara, Castelvenere, Pannarano, Foglianise, Paupisi, Torrecuso, Vitulano, Sant'Angelo a Cupolo, San Martino Sannita, Santa Croce del Sannio, Calvi, Pietrelcina, Castelpoto, Cusano Mutri, Faicchio, Apollosa, San Leucio del Sannio, Guardia Sanframondi, Pago Veiano (dove la riapertura era comunque prevista per mercoledì dopo i recenti contagi), Morcone, San Bartolomeo in Galdo e Baselice. Al momento il ritorno in classe per la pressoché totalità delle scuole del Sannio è in calendario mercoledì ma la data resta incerta, sia perché bisognerà attendere i prossimi bollettini della Protezione civile per capire se le avversità climatiche si attenueranno, sia perché occorrerà valutare se dopo il maltempo ci saranno problemi agli edifici scolastici. L'orientamento dei sindaci, quindi, probabilmente sarà quello di monitorare l'evolversi degli eventi e preparare ordinanze ad horas in caso di necessità, a questo punto previste dopo Carnevale.



Scuole chiuse causa Covid, inoltre, a Moiano, in cui si rientrerà in aula solo il primo marzo. Lezioni regolarmente previste stamattina, invece, a Sant'Agata de' Goti, tranne per la scuola elementare del centro a causa di una positività tra gli alunni, Apice, Durazzano e Bucciano (dove la campagna di screening scolastico si è conclusa con oltre 250 tamponi risultati tutti negativi), tra i pochi comuni in cui non sono stati ravvisati gli estremi per uno stop dettato dal maltempo.

Meteo che neanche ieri, come accaduto già sabato, ha creato disagi in città. Il piano previsto per allerta neve, caduta in lieve quantità sono nel tardo pomeriggio, si è rivelato funzionale, i vigili del fuoco non sono stati chiamati agli straordinari e lo spargimento di sale lungo le vie in salita, le contrade e i luoghi più affollati, a cura degli uomini della municipale, ha impedito si creassero serie criticità. Interventi degni di nota solo in contrada Madonna della Salute e Montecalvo, a causa di una frana che in mattinata ha bloccato la viabilità automobilistica e di un principio di congelamento delle strade.



© RIPRODUZIONE RISERVATA