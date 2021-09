Covid, i giovani accorrono all'open day nuova corsa al vaccino

In 350, in ordine sparso, senza creare file e assembramenti, si sono recati all'hub dell'ex caserma Pepicelli per essere vaccinati: 250 le prime dosi somministrate, tra over 12, docenti, immigrati e over 50 e 60, cui si sono aggiunti 100 richiami già in calendario. Sono incoraggianti i risultati ottenuti nel corso del primo giorno di open day previsto dall'Asl che, oltre al centro vaccinale di viale degli Atlantici, ha coinvolto gli hub di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati