Covid, incubo senza sosta: altri tre morti al San Pio

Un'altra giornata con un bilancio pesante sul fronte Covid. All'ospedale «San Pio» si sono registrati ben tre decessi. A perdere la battaglia contro il Covid sono tre over 70: un 75enne e un 79enne di Moiano e una donna di 71 anni della provincia di Napoli. Nei reparti Covid del nosocomio cittadino i degenti sono aumentati da 44 a 48, di cui 37 sono residenti nel Sannio, considerati i sette nuovi ricoveri, che, però, non sono stati compensati...

