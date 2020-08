Sale a 22 in quattro giorni il numero dei positivi nel Sannio con un nuovo contagio in città. Sono 18 i pazienti asintomatici o paucisintomatici in isolamento domiciliare e tre quelli ancora in degenza all'ospedale Rummo dove, ieri sera, è emerso un nuovo positivo dai 21 tamponi processati. Solo in nove, dei 78 comuni della provincia, sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 nell'ultimo mese, mentre, i restanti 69 conservano ancora il titolo, faticosamente conquistato, di comuni «Covid free».

Secondo il report dell'Asl, ci sono tre positivi ad Airola, quattro ad Apollosa, due a Benevento, uno a Moiano, uno a Paduli, due a Sant'Agata de' Goti, tre a San Nicola Manfredi, uno a Solopaca e quattro a Torrecuso, per un totale di 21 unità ai quali, in tarda serata, si è aggiunto un altro positivo residente in un comune della provincia che, dopo l'esito del tampone, ha scelto di tornare a casa. Invece, rimane stazionario il numero dei guariti dall'inizio di agosto, fermo a sei negli ultimi due giorni.

«I tre nuovi contagiati di San Nicola Manfredi dice il sindaco Fernando Errico hanno una sintomatologia molto sfumata ed erano già in quarantena fiduciaria a causa dei contatti avuti con il loro congiunto che vive in altra regione, risultato positivo dopo una vacanza all'estero, mentre, attualmente, sono in quarantena obbligatoria. In linea generale, anche in qualità di medico, rivolgo a tutti l'invito a essere prudenti, a superare i pregiudizi sulla malattia e a non demonizzare il Covid, adottando criteri razionali per contrastarlo perché insieme, con l'aiuto di tutti, possiamo sconfiggerlo, ricordandoci di seguire le regole di protezione individuale imposta dalla normativa per non vanificare i sacrifici fatti finora».

Intanto, il primo tampone di verifica, eseguito su due dei tre pazienti affetti da coronavirus nel comune di Airola è risultato negativo. «Nei prossimi giorni dice il sindaco Michele Napoletano sarà effettuato il secondo tampone che, se confermerà la negatività, attesterà l'avvenuta guarigione di due dei nostri concittadini contagiati».

Gli elementi che emergono dall'osservazione dei dati riportati dall'azienda sanitaria e riferiti dai sindaci confermano il trend in aumento del virus che sembra essere realmente meno aggressivo dello scorso inverno, oltre a richiedere tempi di guarigione meno lunghi.

Dei positivi registrati dall'inizio di agosto, solo cinque sono stati ospedalizzati, mentre, altre 22 persone sono state curate a domicilio con sintomi, blandi o addirittura inesistenti. Per quanto riferito dall'Asl, il dipartimento di Prevenzione ha messo in atto un piano di sicurezza e di profilassi per i residenti di ritorno dalle vacanze all'estero e nelle regioni più colpite dal Covid che ha limitato le possibilità di contagio, sventando il rischio concreto di nuovi cluster sul territorio.

L'esecuzione dei tamponi al rientro e l'adozione di isolamento domiciliare immediato per i contagiati e per i loro contatti più stretti, hanno mitigato l'ondata dei contagi che sarebbe potuta essere molto più incisiva. Si tratta di un lavoro capillare che non si è fermato ancora e che, secondo le direttive regionali, dovrà continuare fino all'esaurimento dell'onda dei rientri, attraverso l'individuazione dei contagiati e di tutti i loro contatti diretti e indiretti. Infatti, ogni positivo isolato adesso dà la possibilità di evitare che si sviluppino dieci nuovi casi nell'arco di un mese.

In questo momento, le strategie messe in campo per fronteggiare la pandemia sono mirate soprattutto a bloccare l'onda d'urto determinata dal ritorno dalle vacanze e a continuare sulla linea della prudenza e della protezione individuale, in attesa dell'evoluzione futura del virus, dal quale non si sa cosa attendersi, nonostante si sia ancora nella fase degli asintomatici che gli esperti del settore definiscono meno infettivi. Mentre, almeno per ora, nel Sannio sono del tutto assenti i casi gravi.

