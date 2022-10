Covid, oltre mille casi in una settimana ma non crescono i ricoveri al «Rummo»

È pari a 1009 il numero complessivo dei contagi registrati nel Sannio fino alla giornata di ieri. Di questi, 174 sono emersi nelle ultime 24 ore dal bollettino quotidiano della Protezione civile, 4 in più rispetto al giorno precedente. Secondo le previsioni, entro la fine della settimana si arriverà a 1200 casi. Negli ultimi sette giorni Benevento si è classificata 29esima, insieme a Pisa, tra le 107 province italiane per incidenza del numero dei casi, in base ai dati riferiti dalle curve elaborate da Giovanni Sebastiani per il Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche). Sono, infatti, 400 i positivi per centomila abitanti emersi nel Sannio. Secondo Sebastiani, la maggiore diffusione del virus, nei prossimi mesi, dipenderà essenzialmente dai comportamenti individuali e dal fattore climatico in quanto, l'abbassamento fisiologico delle temperature fornirà, indirettamente, un impulso rilevante alla circolazione del virus.

Per questo, è importante che la popolazione, soprattutto quella costituita da pazienti anziani e fragili, sia sottoposta alla quarta dose dei vaccini bivalenti, specifici per le varianti Omicron. In realtà, si pensava che il vaccino anti Covid fosse in grado di fornire un'immunità permanente ma non si era tenuto conto del fatto che il Sars-cov2 è soggetto a continue mutazioni.

Rimane, invece, fermo a 21 il numero dei pazienti in degenza nei reparti Covid del Rummo dove i ricoveri, nell'ultima settimana, sono aumentati di alcune unità. Tuttavia, la situazione nell'ospedale cittadino è ancora molto al di sotto del livello di guardia, rispetto ai mesi precedenti. Intanto, lo stato di emergenza imposto dalla pandemia ha influito in maniera esponenziale sull'aumento di altre patologie importanti, di malattie croniche e delle neoplasie perché, per circa due anni, sono state sospese tutte le indagini e le visite di controllo ordinarie, mirate alla prevenzione di malattie severe e, a volte mortali come quelle caerdiache. Nella stessa ottica, i dati del «Registro tumori» dell'Asl di Benevento sono stati aggiornati fino al 2019, con un'incidenza di 2041 casi nell'arco dell'anno di riferimento. 1125 in totale, riferiti alla popolazione di sesso maschile e 916 riferiti alla popolazione di sesso femminile. Per gli uomini la maggiore incidenza è per i tumori della pelle (non melanomi), che sono 205, della prostata (169) e del polmone (120). Invece, 199 donne hanno sviluppato tumori della mammella, 174 hanno dovuto affrontare tumori della pelle (non melanomi) e 68 tumori del colon. Nell'arco degli ultimi anni, nel corso dei quali le visite ambulatoriali sono state sospese a causa della pandemia, l'incidenza delle lesioni neoplastiche è sicuramente aumentata ma non ci sono riscontri documentali al riguardo in quanto il «Registro tumori» non è stato oggetto di aggiornamenti.