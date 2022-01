Covid a Benevento, all'ospedale Rummo saltano quattrocento interventi

Brusca inversione di marcia dei contagi nel Sannio che registra solo 172 guariti e nessun nuovo caso (ma saranno conteggiati oggi), mentre sono ancora in crescita i ricoveri al Rummo dove «l'effetto Covid» influisce negativamente sull'erogazione delle prestazioni ordinarie sia per le visite ambulatoriali che per gli interventi chirurgici. L'ospedale cittadino, dunque, non si discosta di molto dalle stime nazionali emerse in seguito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati