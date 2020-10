Nuova escalation di positivi nel Sannio con 16 contagi nelle ultime 24 ore registrati in undici comuni. Sale così a 147 il numero dei positivi al Covid-19. Dei nuovi contagi quattro sono stati registrati a Montesarchio (il totale è di 19), seguito da Benevento e da Limatola con due casi a testa, cui seguono Apollosa, Castelvenere, Guardia Sanframondi, Paduli, Sant'Angelo a Cupolo, San Giorgio del Sannio, Telese Terme e Vitulano con un caso. Ieri è stata superata la soglia dei 200 casi con 210 contagi dall'inizio della seconda fase della pandemia, cominciata ad agosto. Contestualmente, aumentano i pazienti in degenza al «Rummo», saliti dai 18 di giovedì ai 21 di ieri, 14 dei quali residenti nel Sannio. Dei 124 tamponi processati ieri, otto hanno dato esito positivo ma solo tre rappresentano nuovi casi, tra cui una donna che ha appena partorito. Di questi, uno è riferito a un sannita e gli altri due a persone residenti in altre province, mentre gli altri cinque tamponi si riferiscono a conferme di positività già accertate.

«Abbiamo altri quattro positivi in seno alla nostra comunità scrive in un post il sindaco di Montesarchio Franco Damiano per un totale di 19 casi. Tuttavia, si tratta di persone asintomatiche o paucisintomatici. Inoltre, gran parte dei contagiati è in via di guarigione perché il primo tampone di controllo, cui sono stati sottoposti in questi giorni, ha dato esito negativo. Raccomandiamo massimo rigore nell'osservare le regole di contrasto al Covid per non vanificare i sacrifici fatti da tutti e, in questa fase, dalle istituzioni scolastiche che hanno fatto grandi sforzi per garantire la massima sicurezza agli alunni». Ci sono due nuovi casi anche in città che fanno salire a 52 il totale dei contagi. «Le cose non vanno per il verso giusto scrive il sindaco Clemente Mastella in un post sulla sua pagina facebook e potrebbero andare anche peggio. Per questo, esorto tutti a mantenere le distanze interpersonali, a mettere sempre la mascherina, a evitare luoghi chiusi e affollati e a seguire la normale profilassi. Non è vero che il virus sia meno contagioso della scorsa primavera ma, comunque, possiamo sconfiggerlo se adottiamo comportamenti responsabili.



Per il resto, consiglio di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e di sottoporre anche i bambini anche se ritengo sia opportuno interpellare i medici di famiglia se si nutrono dubbi in merito all'efficacia del vaccino sui bambini». La situazione attuale preoccupa perché, in due mesi, il numero dei contagi ha superato di qualche decina il totale dei positivi registrati nei mesi «caldi» della pandemia (169 guariti e 21 positivi, per un totale di 190 persone al 31 maggio). L'allarme arriva anche dai medici di Medicina generale, impegnati nell'attività di responsabilizzazione dei loro pazienti. «Mi dispiace dice Luca Milano, vicepresidente dell'Ordine e medico di famiglia dover ricominciare a parlare di Covid ritornando a fare le raccomandazioni già fatte fino alla noia nei mesi del lockdown ma il virus è di nuovo in agguato, chiedo a tutti di non commettere leggerezze che potremmo pagare a caro prezzo. Usciamo solo per necessità, e non dimentichiamo di fare uso della mascherina e di rispettare le regole di distanziamento interpersonale».

LE VERTENZE

L'Usb (unione sindacale di base) federazione di Benevento in una nota inviata al prefetto Francesco Cappetta e ai vertici dell'azienda sanitaria «San Pio», intanto, annuncia lo stato di agitazione del personale degli ospedali «Rummo» e di Sant'Agata. «Lo stato di agitazione si legge - scaturisce da una errata gestione del personale che, in violazione di norme e contratti, è oggetto di disposizioni mirate a utilizzarlo in modo difforme dalle qualifiche professionali e dalle competenze, aggravando il pericolo di contagio per loro e per i pazienti, soprattutto in questa fase di recrudescenza della pandemia e aumentando a dismisura anche i carichi di lavoro. L'assemblea ha deciso di aprire la vertenza di tutti i dipendenti per ottenere il ripristino della legalità».

