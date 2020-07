LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Benevento promuove un nuovo screening di contrasto al Covid-19, in collaborazione con l'Unisannio e l'Asl. Nel corso dell'attività di controllo sarà effettuata un'indagine epidemiologica attiva, basata sul dosaggio di anticorpi IgM e IgG, sulla fascia di popolazione potenzialmente più esposta al contagio. «I test sierologici sviluppati dall'Università degli studi del Sannio e validati dal Ministero della Salute dice il sindacoin una nota ricercano gli anticorpi o le immunoglobuline IgM e IgG, che indicano la posizione individuale rispetto all'infezione. Se vengono rilevate le IgM l'infezione è recente e ancora in corso, visto che si tratta di anticorpi che si manifestano entro sette giorni dai primi sintomi mentre. Nel secondo caso, gli anticorpi IgG compaiono dopo circa 14 giorni e permangono a lungo, anche quando il paziente è guarito. Conseguentemente chi si è sottoposto al test sierologico e ha ottenuto quest'ultimo risultato può contare su una patente di immunità». Tuttavia, anche per le immunoglobuline G, che attestano la presenza di anticorpi nell'organismo di chi ha contratto il virus, pur rimanendo asintomatico, esiste una fase di decremento che insorge dopo un lungo periodo dal momento in cui si è entrati in contatto con il virus. Si tratta di un particolare importante che consentirà di capire se il Coronavirus dà immunità permanente., magari senza saperlo, nei mesi «caldi» della pandemia, con molta probabilità, non sarà più possibile reperire una risposta anticorpale totalmente attendibile mentre sarà possibile attestare se, nelle fasce di popolazione monitorate, ci sono persone positive e asintomatiche o che hanno sviluppato gli anticorpi al Covid nell'ultimo mese.L'importante studio di sieroprevalenza verrà effettuato al PalaTedeschi il 23 e 24 luglio dalle 9 alle 18. L'operazione di screening è stata organizzata nel corso di una riunione convocata da, coordinatore dell'unità operativa per l'emergenza Covid-19, cui hanno partecipato i rappresentanti dell'Unisannio, dell'Ordine dei Medici, del Collegio degli infermieri professionali e delle associazioni di volontariato. «L'indagine spiega Mastella consentirà di stimare la diffusione del nuovo Coronavirus sulla popolazione cittadina. Attraverso il test sierologico sarà infatti possibile individuare le persone che sono entrate in contatto con il virus e hanno sviluppato anticorpi, anche in assenza di sintomi. In questo modo potremo stimare il grado di diffusione dell'infezione nella nostra comunità e il grado di immunizzazione della popolazione in modo da garantire la tutela della salute e la serenità dei nostri cittadini nel caso in cui dovessero svilupparsi focolai di Covid-19, ma potremo anche contribuire a migliorare la conoscenza sulle dinamiche di diffusione del virus.Di qui il mio accorato appello ad aderire all'iniziativa ai cittadini a cui, a partire dalle prossime ore, verrà recapitata la scheda di adesione allo screening da parte dei volontari della Cri, della Misericordia e della locale sezione della Protezione civile». Lo screening sierologico, gratuito e su base volontaria, è rivolto ai titolari e ai dipendenti degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande, ai titolari e ai dipendenti dei centri estetici e dei saloni di barbieri e parrucchieri, ai dipendenti di Poste italiane e a quelli di Comune, Provincia e Unisannio. La novità è rappresentata dall'introduzione nell'elenco delle categorie da monitorare del personale degli uffici postali che, finora, con quello in servizio nelle banche cittadine, non è mai stato incluso nelle attività di controllo. Intanto, l'azienda ospedaliera «San Pio» ieri ha processato 81 tamponi, risultati tutti negativi.