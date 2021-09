Covid, sos giovani in Campania: «Molti casi positivi scoperti per caso»

«Penso che siamo in una fase intermedia per quanto riguarda la pandemia ma il virus sta circolando ancora». Così Mario Ferrante, direttore generale dell'Azienda ospedaliera «San Pio» commenta l'andamento della pandemia. La prova che il virus è sempre in circolazione dice è data dal fatto che, nel suo giro indisturbato tra tutti noi, finisce per beccare qualcuno che non è vaccinato che arriva in ospedale. Ci sono molti giovani positivi e, in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati