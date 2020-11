Torna il terremoto nel Sannio, con epicentro Ceppaloni. Torna, come un film già visto ma non particolarmente gradito. Torna come un deja-vu in cui, nonostante lo scorrere del tempo, tutto appare immutato con gli stessi attori e la stessa trama: terremoto e pandemia. A marzo scorso, infatti, quando, l'incubo del Covid-19 bussava prepotentemente alle porte uno sciame sismico aveva deciso di riprendere dopo due mesi di silenzio. E come se non fosse sufficiente quell'analogia, anche allora in quello stesso periodo un Decreto del premier Conte chiudeva l'Italia. E così oggi, a poche ore dall'entrata in vigore di un nuovo Dpcm che, di fatto, riporta nel lockdown alcune regioni e territori, ecco di nuovo che la terra riprende a tremare, con una serie di scosse che si sono susseguite con epicentro Ceppaloni. Qui, però, si fermerebbero le analogie con gli eventi sismici verificatisi nel pieno della pandemia, perché stavolta le scosse, con magnitudo crescente ogni due ore, e quindi con un ritmo quasi regolare, così come sono state registrate dal sismografi dell'Ingv e dell'Osservatorio «Luigi Palmieri» di Pesco Sannita, hanno avuto epicentro tra San Giovanni e Beltiglio, due frazioni del comune ceppalonese, nello stesso punto, cioè, dello sciame sismico che ha interessato con episodi di una certa importanza, queste zone tra novembre e dicembre dello scorso anno.

Un movimento «pre-pandemia» che all'epoca preoccupò non poco i sindaci dei comuni interessati e la popolazione residente e che durò diversi giorni, dando luogo e scosse di magnitudo abbastanza forte, come quella di 3.9, verificatasi alle 11,36 del 16 dicembre. Quando poi sembrava ritornare il sereno (dal punto di vista tellurico) si presentò l'emergenza sanitaria a cui seguì di nuovo l'incubo terremoto. Anche allora per qualche giorno la terra si mosse e i comuni si trovarono a dover fronteggiare contemporaneamente due fenomeni fortemente destabilizzanti. Poi tutto sembrò acquietarsi. Ieri mattina, invece, alle 12.47 una scossa di magnitudo 1.8 è stata registrata dai sismografi. È seguita quindi un'altra alle 14.39 di magnitudo 2.1, e infine, quella più forte alle 16.43 di intensità 3.1 avvertita distintamente non solo nel territorio interessato ma anche a Benevento e nei comuni limitrofi, poi i fenomeni sono ripresi ancora alle 18.31, con una scossa da 1.8. e alle 19.16 magnitudo 2, alle 19.37 con 1.8 e alle 20.34 di 1.7.



«Stiamo monitorando l'evento sismico e le scosse registrate con cadenza quasi regolare. Sono avvenute nella stessa area epicentrale dello sciame sismico di fine 2019 dice il geologo Pietro De Paola, direttore dell'Osservatorio Luigi Palmieri Al momento possiamo collocarla come un evento strettamente locale: se dovessero esserci ulteriori movimenti potremmo capire se si tratta di spostamenti della faglia Appenninica già interessata dai fenomeni precedenti e collegare gli eventi». Proprio ieri mattina, a San Giovanni di Ceppaloni, si stava svolgendo un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e dell'Osservatorio per posizionare una stazione di rilevamento sismico voluta soprattutto dal Comune, considerati gli eventi registrati in passato.

«Mentre facevamo il sopralluogo e sceglievamo la zona adatta, ecco il terremoto dice il sindaco Ettore De Blasio La stazione di rilevamento l'abbiamo voluta per monitorare le nostre zone. Questa scossa è stata avvertita distintamente, ha spaventato ed esasperato molti anche perché la gente è stanca: il virus non ci dà tregua e ora di nuovo il terremoto». In serata, dal Comune sono partiti gli avvisi alla cittadinanza con le istruzioni per l'allerta sismica con recapiti telefonici e punti di raccolta. «Siamo pronti dal punto di vista dell'emergenza in caso di nuove scosse più importanti continua De Blasio - già a marzo avevamo pronti i Piani di Protezione Civile ma questa situazione ci mette veramente a dura prova». E non è l'unico a pensarla così. Ad Arpaise, molti i cittadini riversatisi in strada. Il sindaco Enzo Forni Rossi ha subito allertato il Coc. «Speriamo che non bisogna intervenire e che si sia trattato di eventi isolati», si augura il primo cittadino. Risultano allertate, quindi, le varie amministrazioni comunali anche alla luce delle raccomandazioni emerse negli incontri con il prefetto. La scossa è stata avvertita anche a San Giorgio del Sannio e nei centri del Medio Calore: momenti di panico, ma non ci sono stati danni a persone o cose. Il sindaco Mario Pepe ha fatto subito il punto della situazione con l'Ufficio tecnico comunale. La maggior parte delle persone, nella concitazione, ha dimenticato di indossare la mascherina, salvo poi a rifornirsene.



