Covid, tifosi del Benevento allo stadio senza mascherina: scattano 11 multe

La partita Benevento-Monza del 13 gennaio, giorno del ritorno del calcio giocato in serie B, per undici tifosi non sarà ricordata soltanto per la vittoria dei giallorossi. A rovinare la festa ai supporters sanniti è la multa di 400 euro, come anticipato ieri da «Il Mattino», appena notificata dalla questura. Il motivo? Il non aver indossato la mascherina protettiva durante la partita disputata allo stadio «Vigorito».

