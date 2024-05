Continua la telenovela legata agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’asilo Cretarossa. Incredibilmente resta ancora incerta la data di consegna dei lavori, considerato che in queste settimane è arrivato anche il quinto rinvio. Il plesso, dunque, resta ancora chiuso per i bambini della scuola dell'infanzia. L’ultima scadenza era il 20 aprile scorso, ufficializzata anche attraverso una nota di palazzo Mosti di marzo dove veniva annunciata come deadline proprio quella data, dopo proteste, comunicati, appelli e l’intervento anche dei consiglieri comunali di minoranza Francesco Farese, Giovanna Megna e Raffaele De Longis. All’epoca ci fu anche una delibera votata all'unanimità dalla giunta che con l'obiettivo di evitare altre perdite di tempo aveva approvato una variante al progetto iniziale.

LA RABBIA

A questo punto il corpo insegnante, collaboratori scolastici e soprattutto bambini con relativi genitori si sono rassegnati. L’anno scolastico che era iniziato provvisoriamente ed in semi-emergenza a Capodimonte dove era stato programmato di svolgere l'attività didattica per soli 4 mesi, in pratica fino allo scorso dicembre, dovrà finire sempre in quella struttura, con relativi disagi, problemi e adattamenti per i bambini e le rispettive famiglie. «Prendiamo atto - dice il dirigente scolastico di S. Angelo a Sasso Michele Ruscello - che non è ancora possibile effettuare il trasferimento. Del resto pure nel caso in cui i lavori dovessero concludersi a breve è assolutamente fuori luogo spostarsi visto che si avvicina il periodo delle vacanze estive. Speriamo e ci auguriamo che si possa partire regolarmente a settembre a Cretarossa, un premio che meritano genitori, bambini, corpo insegnante e tutti i collaboratori». A questo punto dopo alcune settimane di silenzio, si riapre anche la discussione politica. «A dispetto degli annunci e delle rassicurazioni la scuola Cretarossa - dice il consigliere comunale di Azione, Vincenzo Sguera - resta ancora indisponibile. ll ritardo accumulato nonostante continui interventi e mensilmente l’annuncio di nuove scadenze per la consegna dei lavori è davvero deprecabile. Tra l'altro mi risulta dall'albo pretorio del Comune che sia stato liquidato alla ditta appaltatrice anche il terzo sal pari a poco meno di 100mila euro. Tutti vogliamo capire cosa sta accadendo e mi dispiace dire che si tratta di situazioni che si verificano anche per altri cantieri che restano bloccati o aperti all'infinito. Sono solidale con i 230 bambini della scuola dell’infanzia e le rispettive famiglie. Per l'intero anno scolastico si sono dovuti adattare in aule inadatte alle esigenze didattiche di un asilo che richiede ampi spazi e non locali piccoli, per non parlare della collocazione al secondo piano con bambini la cui età va dai 3 ai 5 anni massimo hanno dovuto salire e scendere ogni giorno 51 scale. Tutto assurdo». Diversi i genitori che periodicamente sono andati a visionare dall'esterno il cantiere in queste settimane. Tra questi Gianluca Verdicchio: «Da un esame esterno credo che i tempi di conclusione dei lavori siano ancora lontani, ma soprattutto diverse volte ho trovato il cantiere chiuso». Stando a fonti ufficiali le motivazioni degli iniziali ritardi erano legati all’approvazione della variante riguardante i lavori di adeguamento sismico e igienico funzionale, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche della scuola. In particolare, era emersa la necessità di procedere all’impermeabilizzazione della copertura, alla creazione di un vespaio areato e di un drenaggio perimetrale.