C’è finalmente la parola fine per la telenovela, a lieto fine, dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’asilo Cretarossa in via Kolbe in città. La prossima settimana il plesso riaprirà i battenti. Polemiche, disagi, accuse, appelli ed anche un caso politico hanno fatto da cornice a questa vicenda. Il ritardo di ben 5 mesi della chiusura del cantiere prevista inizialmente a fine dicembre e successivamente una serie di rinvii, avevano creato anche un caso politico tra i banchi del consiglio comunale di palazzo Mosti. I consiglieri d’opposizione Vizzi Sguera, Francesco Farese, Giovanna Megna e Raffaele De Longis nei mesi scorsi avevano intrapreso varie iniziative con coinvolgimento dell’apposita commissione e anche della giunta che deliberò la variante al progetto iniziale che è servita successivamente a sbloccare l’intera vicenda. Martedì mattina i 230 bambini della scuola dell’infanzia faranno ritorno nelle loro aule dopo ben 9 mesi, quasi un intero anno scolastico, trascorso in semi-emergenza a Capodimonte con conseguenti problemi per la logistica legata agli spostamenti ed anche alle condizioni delle aule di piccola dimensione e non idonee all’attività didattica prevista per l’asilo, al di là dell’ubicazione al secondo piano non consueta per queste scolaresche perché ritenuta pericolosa a causa delle scale. L’ufficialità è arrivata direttamente dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso, Michele Ruscello che ha inviato una apposita comunicazione ai genitori. Questo il testo comprendente anche il cronoprogramma delle attività in questi giorni con sospensione anche della frequenza. «Finalmente i lavori di ristrutturazione del plesso di Via Kolbe sono terminati e la Ditta deputata al trasporto delle suppellettili ha dato la disponibilità ad effettuare il trasloco nelle giornate da venerdì 31 maggio a lunedì 3 giugno. Pertanto, le attività didattiche dovranno subire le seguenti variazioni: venerdì 31 maggio e lunedì 3 giugno sospensione delle lezioni, martedì 4 ripresa delle attività presso la sede di via Kolbe». Ieri, dunque, c'è stato l’ultimo giorno di lezione a Capodimonte. Martedì ci sarà il taglio del nastro al quale presenzieranno il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello e il consigliere delegato alla scuola Marcello Palladino oltre al dirigente scolastico, che sancirà ufficialmente il ritorno all'auspicata normalità. Il Comune, dal suo canto, ha già emesso “impegno di spesa” e affidamento del servizio di trasloco arredi dalla scuola elementare Capodimonte a Cretarossa alla ditta Arte del Trasloco con sede in Benevento alla Via Napoli 89. «Nel corso dell’esecuzione dei lavori – spiega l’assessore alle opere pubbliche Mario Pasquariello - si erano verificate delle circostanze che determinarono la necessità di effettuare delle variazioni derivanti da cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. In particolare venne fuori la necessità di procedere all’impermeabilizzazione della copertura, alla creazione di un vespaio areato e di un drenaggio perimetrale, oltre che di un adeguamento sismico della struttura. Inoltre, su richiesta della dirigenza scolastica, si rese necessaria la creazione di un disimpegno delle aule 4 e 5 e la chiusura degli esistenti vani di collegamento delle aule, con conseguente modifica delle impiantistiche e della pavimentazione. Infine, si è dovuto prevedere un adeguamento dei servizi igienici e locali accessori. Con orgoglio dico che restituiamo alla comunità una scuola sicura, nuova e funzionale». I lavori sono stati eseguiti dalla Costruzionitalia srl di Gricignano d’Aversa e sono stati finanziati per un importo di 524.757,45 euro nell’ambito del programma «La scuola per l’Italia di domani».

