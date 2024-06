Non un numero due, ma il numero due della Lega è stato ieri in città per rinforzare il sostegno alla candidatura di Luigi Barone alle Europee. Andrea Crippa, braccio destro di Salvini, suo fedelissimo, a pochissimi giorni dalle elezioni è nel comitato elettorale dell'aspirante europarlamentare sannita al viale Mellusi. L'aspetto curato, da bravo ragazzo non deve ingannare: il vice segretario nazionale della Lega dichiara subito guerra a Mastella.

L’AFFONDO

«La mia ambizione è superare il partito della moglie di Mastella, a livello regionale e territoriale», sottolinea rispondendo a chi gli chiede quali risultati si aspetta sul territorio. Nel mirino non solo il sindaco di Benevento, ma anche il governatore Vincenzo De Luca. Fa un discorso in cui, partendo dalla situazione in cui versano attualmente città e provincia di Benevento e, più in generale, le aree interne della Campania, alle prese con un forte spopolamento e l’emigrazione verso il Nord, sostiene che il paradigma va cambiato e che l'obiettivo della Lega è proprio questo, da raggiungere attraverso una nuova classe dirigente. «Vogliamo fare della Campania un Veneto o una Lombardia - spiega -, esportando il modello di buona amministrazione, ma ci vuole tempo e ci vogliono le persone giuste». Ecco allora il sostegno alla candidatura di Barone, che «sta portando avanti una campagna elettorale su temi, contenuti ed amore per il proprio territorio» e che, a suo avviso, è «l'unico candidato per chi vuole votare contro tutto ciò che sono stati finora i Mastella». Il deputato leghista, entrato nella Lega a sedici anni (allora Lega Nord), ha un po' un cuore che batte per il Meridione nonostante sia un lombardo «doc» di Monza, perché «in classe, con me a scuola, parecchi ragazzi erano originari del Sud, alcuni della Campania e sono sempre rimasto molto colpito dall'attaccamento con cui parlavano della loro terra. Devo riconoscere, inoltre, che la Lega Nord sbagliava nei confronti del Sud per quello che diceva e più volte ho chiesto scusa. Detto ciò, con Barone vogliamo provare a far funzionare meglio una provincia che costringe i giovani ad andare via e che tra qualche anno, se non cambierà la classe dirigente, si desertificherà a causa dello spopolamento. Iniziamo così, per poi continuare con le Regionali e le Amministrative». Assalto a Palazzo Mosti, dunque, e prima a Palazzo Santa Lucia.

Crippa, come aveva già avuto modo di fare Salvini la settimana scorsa, nel corso della sua tappa a Guardia Sanframondi, chiama il centrodestra all'unità e di fronte al diktat di Fratelli d'Italia, che intende esprimere il candidato presidente, evidenzia che «il centrodestra deve andare oltre le bandierine politiche, soprattutto in regioni come questa. Contano le persone, bisogna vedere se all'interno del partito c'è una persona che ha competenze, capacità, il radicamento e la forze per amministrare la Campania. A me non interessa di che partito sarà il candidato presidente della Campania, a me interessa chi sarà e che percorso avrà. Il centrodestra non deve ragionare sulle percentuali nazionali ma sulla propria classe dirigente. Noi qualche nome ce l'abbiamo ma non vogliamo imporlo».

L’ANALISI

Barone, intanto, riporta la campagna elettorale su temi locali. Le infrastrutture, innanzitutto («Dopo 50 anni, grazie all'impegno del ministro Salvini partono i lavori del primo lotto della Telesina, che c'è stato anche per la diga di Campolattaro, la Fortorina»), ma anche un bilancio sulle esigenze che ha captato visitando quasi 500 comuni del collegio sui 1.783 complessivi. «Vorrei soffermarmi sul rapporto tra lavoro e formazione - rilancia Barone –. Ho riscontrato che non c'è una connessione seria tra chi fa formazione e la vocazione di un territorio. Nel Sannio abbiamo la superficie più vitata della Campania, 500 aziende ma nulla che riguardi l'enologia. Ciò per dire che la politica che ha governato finora non ha mani fatto nulla per favorire l'occupazione. Da presidente Asi, ho contribuito a migliorare un po' i dati anche se ora altri cercano di intestarsi i miei risultati». Ad aprire la conferenza, il segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino e quello cittadino Alberto Mignone.