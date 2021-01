Sta nascendo «il governo Conte-Mastella». È la battuta che fanno in queste ore fonti di Iv, a proposito dell'ipotesi che un gruppo di responsabili vada a sostenere il premier Giuseppe Conte, sostituendo Iv in maggioranza. E il sindaco di Benevento non le manda a dire: «Renzi è il primo responsabile, quando c'era il governo Lega-M5S e si rischiava di andare al voto lui con i suoi responsabili e il Pd si è ritrovato a fare un governo diverso», spiega Clemente Mastella a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

APPROFONDIMENTI LA CRISI DI GOVERNO Governo, tra Conte e Renzi è gelo. Cosa succede adesso? Tutte... LA POLITICA Governo, crisi in diretta: Conte al Quirinale: «Crisi? Spero di... LA CRISI DI GOVERNO Whirlpool Napoli, gli operai a Roma da Conte: «Insostenibile...

«Ora esistono dei responsabili che maturano le condizioni per andare avanti rispetto alla sua irresponsabilità che vengono considerati traditori, ma il primo traditore è stato lui», dice. E ancora: «Renzi è un piccolo Trump italiano, ha lo stesso tipo di atteggiamento. Come si fa in questo momento con i morti e la gente chiusa in casa ad aprire una crisi? È una irresponsabilità incredibile. Se fossi stato in Parlamento gli avrei fatto vedere i sorci verdi, o viola visto che è un fiorentino».

Guai a parlar male dei responsabili: «Fanno un'azione politica, e aldilà di questo momento noi saremo responsabili anche successivamente e con degli amici avvieremo una iniziativa politica con cui ci presenteremo alle elezioni collegati al centro sinistra, si chiamerà Meglio noi, ovvero la mia generazione che ha fatto l'Italia, assistere a quello che sta succedendo è sconcertante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA