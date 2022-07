Crisi idrica, lettera al prefetto e raccolta firme contro i disagi

Spunta, sui social, la lettera al prefetto, con cui una cittadina di Airola, residente in via Pantaniello, denuncia «la violazione di un proprio diritto a un bene primario quale l'acqua e le gravi difficoltà per ottemperare alle esigenze di igiene personale, della casa, nonché alla somministrazione dei pasti per sé e per la sua famiglia». Il riferimento è al problema atavico della crisi idrica che, da anni, e soprattutto in estate, interessa alcune zone della città. La donna riferisce di disagi aumentati e di «stress emotivo, diventato un grande problema». Portavoce di quanti si trovano nella sua stessa condizione, chiede al prefetto di Benevento «un celere e risolutivo intervento che metta fine a questo sopruso e ripristini un servizio adeguato ed equiparabile a quello di tutti gli altri cittadini». La denuncia della donna, su un gruppo facebook di Airola, coinvolge anche altri cittadini, costretti a fare i conti, da anni, con i disagi di una ridotta erogazione idrica. C'è chi annuncia di aver avviato una raccolta firme da depositare al Comune entro lunedì. E così, la piazza social diventa luogo di incontro virtuale per intraprendere azioni di protesta. A volte i cittadini, esasperati, chiedono anche il supporto delle Forze dell'Ordine.



Sabato mattina, infatti, sono intervenuti i carabinieri mentre il sindaco Vincenzo Falzarano e gli amministratori hanno incontrato personale dell'Alto Calore, sollecitando un intervento immediato. Un'interlocuzione diretta con i tecnici. E, a quanto pare, sembra che qualcosa sia stato recuperato in termini di erogazione idrica. Ma ai cittadini non basta «tamponare» per qualche giorno, chiedono la garanzia costante di un servizio primario ed essenziale. La carenza d'acqua è un tema caldo, ad Airola, soprattutto d'estate e in alcune aree della città. Il sindaco e gli amministratori, da parte loro, sono consapevoli del disagio che la crisi idrica arreca alla cittadinanza.

Qualche settimana fa, agli inizi di luglio, Falzarano ha diffidato l'Alto Calore «a un' adeguata erogazione del servizio idrico per non determinare disagi alla comunità». Un atto formale e incisivo con cui il primo cittadino di Airola evidenzia che «gli amministratori sono tutt'altro che sordi alle legittime istanze della popolazione». Nel testo, il sindaco denunciava «una situazione intollerabile», diffidando la società «a erogare l'acqua secondo le effettive esigenze territoriali, pur in considerazione del periodo estivo e della connessa siccità», specificando che «ormai sistematicamente, il normale flusso dell'acqua viene diminuito o addirittura interrotto».