Crollo nel cimitero a Sant'Agata dei Goti, recuperati altri 28 feretri

Sale a 103 il numero dei feretri e cassettini-ossario recuperati in seguito alla frana dell'ala del blocco di loculi, denominato «longo 1», nel cimitero di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Le operazioni di recupero di oggi hanno consentito il recupero di 28 feretri. Questi, come gli altri, sono stati allocati nella chiesa madre del cimitero.