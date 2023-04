Cultura e integrazione a Benevento, presentato l'Harambee Fest

Un festival della cultura e dell'integrazione, come fucina di convivenza pacifica, di integrazione attiva, di conoscenza reciproca, di luogo ma soprattutto di progetto concreto in cui la diversità si incontra per diventare valore, lavoro, aiuto, attività. Si tratta dell'Harambee Fest, manifestazione organizzata dal Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani, che si terrà a Benevento il 3 e 4 giugno nella splendida cornice della Rocca dei Rettori.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere il dialogo e il reciproco scambio all'interno della comunità sannita, combattendo i pregiudizi e le discriminazioni di qualsiasi natura; e soprattutto riconoscere nella cultura la possibilità di costruire un dialogo con l’altro, inteso come altro da sé. L’idea è di avviare con le associazioni del territorio, i singoli cittadini, gli artisti, un percorso co-creativo per individuare azioni attraverso percorsi informativi, artistici, ludico-creativi e culinari.



Inoltre si cercherà di instaurare uno spazio su ciò che ingloba il mondo Erasmus. Durante la due giorni della kermesse artistica si avvicenderanno anche importanti ospiti, performance di artisti, proiezioni e concerti.