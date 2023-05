Cura del verde, Lonardo chiede interrogazione parlamentare

«La cura, o meglio dire l’incuria, del verde sta diventando un problema drammatico: tra erbacce, erba muraria, rifiuti abbandonati nelle aiuole, zanzare e zecche dappertutto, il problema sta diventando anche sanitario. Tra l’altro le lungaggini dei cantieri abbandonati non fanno di Benevento la città che attrae come declinano i manifesti autocelebrativi del sindaco». Così in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia, Lucio Lonardo che spiega di aver chiesto, per tale ragione, «alla nostra deputazione parlamentare di farsi promotrice di un’interrogazione parlamentare che faccia finalmente luce sulle modalità di gestione del verde in città in questi anni».

E ne spiega il motivo: «Il Cam, Criteri Ambientali Minimi, per la gestione del verde pubblico, decreto ministeriale del 2020, chiarisce che lo sviluppo del verde rappresenta lo strumento necessario integrativo della pianificazione urbanistica generale.

In precedenza il dm del 2013 aveva definito anche le normative per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione. Ebbene questa amministrazione non ha mai ritenuto in questi anni di ottemperare a quanto prescritto dal legislatore per cui da sempre i subappalti sono stati inadeguati alla bisogna, privi come erano di un cronoprogramma, preferendo un andamento a macchia di leopardo basato quasi esclusivamente sulle periodiche segnalazioni che giungevano sui social all’assessore al ramo, con i successivi ringraziamenti del singolo».