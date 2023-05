Cura del verde e Tari, Lonardo attacca l'amministrazione comunale

«La città è in attesa, dopo l’ennesimo rinvio, di sapere se la Tari è di 16 o 18 milioni di euro, 2 milioni che ballano non sono proprio bazzecole. La città è in attesa di sapere se la multa di 30mila euro comminata all’Andreani tributi sarà stornata ai contribuenti o se verrà versata nelle casse comunali e soprattutto se ci sarà un’ indagine a 360 gradi sulle Tari degli anni precedenti, a questo punto, per l’assunto che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio». Così in una nota il coordinatore cittadino di Forza Italia, Lucio Lonardo.

«La città è in attesa di sapere se è giusto che il Comune sanzioni solo il privato per la mancata manutenzione del verde di proprietà ma non se stessa per l’incuria e il degrado di quello pubblico disattendendo precise normative nazionali, visto che è ormai diffuso il volontariato per avere un minimo di igiene nel suolo pubblico in prossimità delle proprie abitazioni» prosegue Lonardo.

«In ultimo, la città è in attesa di sapere il senso di questa testardaggine di posizionare un inutile Terminal in un sito archeologico, forse solo per salvaguardare il finanziamento e gli incarichi già assegnati», conclude il j'accuse il coordinatore Lonardo.