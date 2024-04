Due gli appuntamenti culturali proposti in questa settimana dal «Festival filosofico del Sannio». Ieri pomeriggio la lectio magistralis on line del filosofo Umberto Curi sul tema «Il linguaggio tra mito e logos». Il secondo appuntamento si svolgerà al teatro Comunale (inizio alle 15) venerdì 12 aprile, con Giovanni Landi che nella lectio magistralis affronterà uno dei temi più dibattuti del momento, «Intelligenza artificiale come filosofia». La decima edizione del festival, organizzato dall'associazione «Stregati da Sophia» in collaborazione con l'Università degli studi del Sannio, affronta in quattro giorni due aspetti del tema «Linguaggio» che uniscono la «nascita» e la «crescita» dell'esprimersi che riguarda tutta l'umanità.

Curi, professore emerito di Storia della filosofia presso l'Università di Padova, ha affrontato l'origine e lo sviluppo del linguaggio nel mondo antico. Partendo da un dialogo di Platone, il «Protagora», il docente ha descritto il valore del mito e del logos, andando alla ricerca di quale delle due espressioni sia quella più efficace, nel rapporto ma anche nella comprensione tra gli uomini. La lectio magistralis, affrontando il tema da più angolazioni, è giunta a concludere che il linguaggio del mito, rispetto a quello filosofico, il logos, è decisamente più efficace perché più chiaro, più semplice e, soprattutto, più comprensibile. Curi ha fornito a sostegno di questa tesi l'esempio di un film. «Il linguaggio cinematografico non è più efficace ha detto il filosofo se la narrazione è pesante e tediosa ma è più narrativamente efficace se discorsiva e argomentativa e piacevole come il mito». Per Curi non è filosofico tutto ciò che è «pesante» nel discorso, ma tutto ciò che argomenta in modo semplice la realtà.

La lectio magistralis di Giovanni Landi esplorerà l'intelligenza artificiale, uno dei temi, sfiorato nei precedenti incontri filosofici, ma che assolutamente la filosofia moderna deve affrontare per rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo. Innanzitutto che cos'è l'intelligenza artificiale e che spazio occupa oggi nel mondo? Landi, laureato in filosofia presso l'Università di Milano, è un manager con esperienza internazionale attivo nel settore tecnologico, dall'informatica alle energie rinnovabili. Da anni il relatore si interessa dell'intelligenza artificiale in campo applicativo ma anche teorico. «Con l'esperienza maturata in tanti anni di studio e di attività, Landi si è reso conto che l'intelligenza artificiale anticipa Carmela D'Aronzo presidente di "Stregati da Sophia" - non può essere lasciata alle cure di ingegneri e tecnici perché essa interroga in profondità l'essere umano in quello che per sempre la filosofia ha identificato come la specifica caratteristica umana, cioè il pensiero».

Considerato che ormai l'intelligenza artificiale ha invaso in ogni campo la vita dell'uomo, è necessario e normale che la filosofia affronti questa nuova realtà alla ricerca di risposte sempre più consone ad un mondo in rapida evoluzione.

Ad introdurre la lectio magistralis su «Intelligenza artificiale come filosofia» sarà come sempre la presidente D'Aronzo. A coordinare l'incontro e gli interventi degli studenti Giovanni Palmieri docente di informatica presso l'Istituto superiore di Benevento «Palmieri-Rampone-Polo». Previsti gli interventi del rettore dell'UniSannio Gerardo Canfora e di Carlo Mazzone, ritenuto tra i migliori docenti al mondo per il «Global teacher prize ambassador». La lectio magistralis di Umberto Curi è stata coordinata da Francesca Russo, docente dell'Istituto «De' Liguori» di Sant'Agata dei Goti.