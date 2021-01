Arresti domiciliari per il responsabile dell'area tecnica urbanistica-lavori pubblici dei Comuni di Cusano Mutri e Durazzano. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Benevento e del Nipaf del gruppo carabinieri forestale di Benevento hanno eseguito questa mattina un'ordinanza emessa dal gip di Benevento nell'ambito di un'indagine della Procura sannita.

Il responsabile dell'area tecnica dei Comuni di Cusano Mutri e Durazzano è indagato per abuso d'ufficio, falsità ideologica e materiale in concorso. Dalle indagini sarebbe emersa una gestione «quasi privatistica della cosa pubblica» con plurime condotte ritenute in contrasto con la normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici e in materia di edilizia, orientate a favoritismi e a procurare ingiusti vantaggi a persone e ditte conosciute. In un caso avrebbe affidato direttamente i lavori relativi alla gestione e manutenzione dei depuratori di Cusano Mutri al rappresentante di una cooperativa di servizi ambientali di San Giorgio del Sannio, omettendo di valutare un'offerta più vantaggiosa presentata da un'altra ditta. È stato accertato inoltre un ulteriore caso di abuso d'ufficio in concorso con l'amministratore unico di una società cooperativa con sede a Pomigliano d'Arco, affidataria nel 2016 dell'appalto di «Progettazione, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale» per l'importo di 8.140.000 euro, e con un imprenditore di Cusano Mutri quale subappaltatore.

