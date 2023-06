Cusano Mutri, al via le iscrizioni per le Olimpiadi dei Forum

Al via le iscrizioni per l'ottava edizione delle Olimpiadi dei Forum in programma dal 27 al 30 luglio a Cusano Mutri. I partecipanti all’ottava edizione delle Olimpiadi dei Forum, nel primo giorno di gare riceveranno un welcome kit composto da una sacca portaoggetti, una borraccia in alluminio e un braccialetto pit access. Tutti i prodotti saranno brandizzati con il logo delle Olimpiadi dei Forum 2023 e in particolare sulla borraccia verrà inserito un qr-code: scansionandolo darà accesso a una mappa dei giochi, dove non solo saranno indicate le location dei vari eventi e competizioni ma anche il posizionamento delle fontane pubbliche su tutta l’area. Due le modalità di iscrizione: una come fan e una come competitor.

«Sono convinto che saremo in tantissimi – afferma Floriano Iassogna, presidente del Forum Giovani di Cusano Mutri – e sono felice che quest’anno le Olimpiadi dei Forum si terranno nel nostro paese in modo da promuoverlo anche attraverso la creazione di una rete e lo scambio di risorse tra le associazioni e le attività territoriali».

A suo avviso «l’elemento centrale del progetto Cusano Mutri 2023 è l’utilizzo quasi esclusivo di spazi comunali: ciò ci consente di utilizzare risorse già esistenti che non necessitano di particolari interventi di recupero ma di semplici migliorie, di cui la comunità potrà beneficiare nel tempo. Tale scelta si rivela utile anche in termini di economicità, consentendoci di realizzare l’evento a basso costo e con un’allocazione ottimale delle risorse».

Tra gli eventi collaterali spicca la visita guidata nel centro storico, escursioni alle forre di Lavello, tour in e-bike, workshop, didattica cnsas, parete arrampicata, stand gastronomici, Company Village, musica live e schiuma party.